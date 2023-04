Assalto alla Festa di primavera 

Sole, piante, artigianato, spettacoli ma soprattutto un mare di persone. A Torregrande è in corso la “Festa di primavera”, evento promosso dall’assessorato alle Attività produttive del Comune in collaborazione con l’associazione “Eleonora”. Un ritorno alla normalità dopo tre anni di pandemia e una boccata di ossigeno per le attività che iniziano la stagione con numeri importanti. Non sono mancati però i maleducati e quindi anche immondezza sparsi in giro, sosta selvaggia e tanto altro. Come anche i disagii per i presenti tra bagni chiusi e cestini per i rifiuti assenti.

La festa

Le presenze che avevano preventivato gli organizzatori della quattro giorni ricca di eventi importanti sono state confermate. In tanti passeggiano sul lungomare per ammirare la mostra mercato di prodotti florovivaistici. Grande successo anche per l’infiorata a cura dall’associazione Infioratori SantaMaria di Guspini e dell’associazione Petali d’arte di Noto.

I maleducati

Ci sono state però anche diverse note stonate ovviamente non imputabili agli organizzatori. In una traversa del lungomare un venditore ambulante ha sistemato i tavol ini proprio negli spazi riservati ai disabili. Alla fine del lungomare invece, andando verso il porticciolo, non è mancata la lunghissima fila di camper: alle 13 di domenica erano in tutto 58. Qualche camperista, pur non potendo, ha sistemato tavoli e sedie per poter pranzare vista mare. E in varie zone non sono mancati i cumuli di rifiuti. Un titolare di un ristorante invece, vista l’assenza di bidoni, su quelli di sua proprietà ha lasciato un cartello: «Bidoni riservati, non buttare nulla all’interno».