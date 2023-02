Assalto alla Cgil, la difesa di Fiore vuole sentire La Russa come testimone 

«Il tribunale convochi il presidente del Senato come testimone: in una intervista ha parlato di agenti infiltrati il giorno della manifestazione di due anni fa». È la richiesta arrivata ieri dal difensore di Roberto Fiore, imputato nel maxiprocesso per l'assalto alla sede della Cgil avvenuto a Roma il 9 ottobre del 2021 a margine di una manifestazione no vax. Secondo l’avvocato Nicola Trisciuoglio quel riferimento di Ignazio La Russa «ad agenti infiltrati nella manifestazione» rappresenta «un buon motivo» per convocarlo. Il giudice si è riservato di decidere prima della prossima udienza, che è fissata a fine marzo. Il pm Gianfederica Dito ha espresso parere contrario, aggiungendo che comunque l’audizione, come da prassi, dovrebbe avvenire “a domicilio”, ossia in Senato. Nell’udienza del 25 gennaio Fiore e l’altro leader di Fn a processo, Giuliano Castellino, avevano sostenuto che non volevano assaltare la sede del sindacato ma «solo assediarla».

