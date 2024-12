Assalto al traghetto dopo il concerto: caos in banchina 

Caos nel porto sabato sera a La Maddalena dopo il seguitissimo concerto della cantante Anna Pepe. Migliaia di persone sono arrivate intorno alla mezzanotte, davanti alla rampa del primo traghetto in partenza per Palau ed è stata una situazione di paura e tensione durata sino quasi alle due. L’esibizione della rapper è stata un successo e si è svolta in maniera ordinata e sicura. I problemi sono arrivati quando le persone hanno cercato di salire tutte insieme sui traghetti diretti a Palau. I passeggeri si sono posizionati davanti alla rampa, premendo su chi era a bordo della banchina. Una situazione estremamente rischiosa che ha imposto l’intervento dei Carabinieri e di numerosi operatori della Guardia costiera. Partito il primo traghetto e arrivato il secondo, si è ripresentata la stessa scena. I militari dell’Arma e i colleghi della Guardia costiera hanno bloccato l’accesso alla motonave, tenendo a distanza i passeggeri per evitare la ressa. Non sono mancati litigi tra le persone che volevano salire a tutti i costi. Mamme con bambini insistevano, legittimamente, per poter lasciare il porto, il freddo era intenso.

Un momento difficile è stato quando, col traghetto ormai pieno, una parte dei passeggeri è stato fatto scendere dalla rampa. Sui social si sono scatenate le polemiche per il post concerto.

RIPRODUZIONE RISERVATA