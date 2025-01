«Assalto al Pronto soccorso, situazione estrema» 

«Se i Pronto soccorso sono in estrema difficoltà bisogna andare a vedere la medicina del territorio, la specialistica di base, i medici di famiglia. Non c’è più niente. Da noi ormai arriva gente da tutta la Sardegna, persone che non sanno più a chi rivolgersi. Questo è l’unico posto dove si continua a prestare assistenza a tutti. Ovvio che non reggiamo, che il personale non basta e che le attese sono lunghe», dice Fabrizio Polo, direttore del Pronto soccorso e Osservazione breve intensiva del Brotzu.

Un’emergenza infinita, che si amplifica durante le feste.

«Purtroppo capitano anche casi estremi, qualcuno che vuole “parcheggiare” da noi un genitore anziano perché deve partire per Capodanno. Ma il problema vero è il territorio completamente sguarnito».

Cioè?

«La situazione si è incancrenita con il passare degli anni. Il territorio si è svuotato: provi a prenotare un’ecografia, se le va bene le danno appuntamento tra un anno. Ci sono decine e decine di paesi che non hanno più il medico di base. Se qui arriva un 85enne che mi dice che nessuno lo può accompagnare alla Guardia medica di notte, che di giorno prende il bus ma non ha un ambulatorio di riferimento, e da giorni ha finito le pastiglie per la pressione, cosa faccio? Ovviamente lo aiuto, ma questo non fa che intasare ulteriormente il Pronto soccorso».

La vostra mission non è fare ricette.

«Teoricamente dovremmo vedere solo codici ad alta priorità. La media nazionale dei codici rossi nei Pronto soccorso italiani è fra il 3,8 e il 4,2%, noi siamo al 12%. E a questo si aggiunge tutto quello che siamo obbligati a prendere in carico per le carenze del territorio».

Ad esempio, Ortopedia.

«Stanno chiudendo a scacchiera i reparti, Carbonia e Iglesias, San Gavino, Nuoro, allora qualcuno dice che non ha ortopedici, qualcuno che non ha anestesisti per operarli, io non entro nel merito, ma qua sta arrivando una quantità di pazienti ortopedici che fa spavento».

Cos’altro?

«Noi siamo hub per tutte le discipline iper-specialistiche, qualunque ictus, qualunque emorragia cerebrale, qualunque intervento di cardiochirurgia, arriva qua o a Sassari. Siamo i due hub regionali che si stanno massacrando per colmare quello che non c’è più sul territorio, il mio collega Paolo Pinna Parpaglia del Santissima Annunziata è nella stessa identica situazione: noi continuiamo a salvare anche quello che non ci spetterebbe».

Il personale è sufficiente?

«Il personale sarebbe sufficiente, ma siamo tarati per una media di 110 pazienti al giorno, con punte di 115/120. Invece nella quotidianità arriviamo anche a 140, compresi i tanti che non dovrebbero venire. Poi con l’elicottero ci portano persone da tutta la Sardegna, una media di 9 al giorno».

Quanti siete?

«Tra medici, infermieri e personale di supporto arriviamo a una novantina. Ho un esercito di persone meravigliose che non cambierei mai. Ha visto la classifica dell’Agenas? Con molto stupore ho scoperto che siamo il quarto Pronto soccorso d’Italia per efficienza. Siamo fortunati, ma non so per quanto ancora reggerà».

Gli operatori del 118 lamentano il blocco delle ambulanze anche per 10 ore.

«Se c’è un posto che libera in fretta le ambulanze siamo noi, e lo dicono i soccorritori onesti. Poi, certo che se siamo impegnati a salvare una vita, spetta a loro controllare che ad esempio l’anziano in attesa non cada dalla barella. È una questione di sicurezza, che tutti i sanitari devono garantire per legge. Il fatto è che spesso i cosiddetti “volontari” hanno fretta di andare via, perché vengono pagati con una base forfettaria, più un tot per ogni intervento e un rimborso chilometrico oltre un certo numero di chilometri».

Anche i pazienti si lamentano delle attese infinite.

«Ripeto, abbiamo un carico enorme. Inoltre i tempi non dipendono soltanto da noi. Noi chiediamo gli esami, che fa il laboratorio, le radiografie e le Tac, che fa la Radiologia, e anche loro hanno i loro problemi. In questo ospedale non si gioca a fare i dispetti. Non entro nelle guerre politiche, io sventolo solo la bandiera dell’ospedale, e voglio continuare a credere nel pubblico, e che la sanità sia un diritto di tutti».

Lei parla anche della necessità di una maggiore “educazione” tra la popolazione.

«In Germania chi arriva al Pronto soccorso impropriamente viene mandato via. In Italia invece è vietato il “triage out”, anche chi ha una cosa banalissima deve essere registrato, articolo 328 del Codice penale, se non lo facessi sarebbe un rifiuto di atti d’ufficio. Per non parlare di chi chiama l’ambulanza e poi arriva scortato da macchine piene di parenti: non potevano accompagnarlo direttamente loro?».

Poi ci sono le aggressioni e le minacce.

«Da noi vengono denunciati circa 5 episodi a settimana, a volte chiamiamo i carabinieri. Molte altre volte lasciamo correre».

Carenza di medici e fuga dalla professione: soluzioni?

«Il ministero, col numero chiuso, sbaglia le programmazioni da 25 anni. Non ci sono più medici, e in uno degli ultimi concorsi per urgentisti, su 54 posti da coprire in tutta la regione si sono presentati solo otto nuovi medici. Dunque, eliminare il numero chiuso, anche se ormai è tardi: se li facciamo entrare adesso li avremo pronti tra 11 anni. Poi, motivare i giovani: sia rendendo vivibile il lavoro, sia da un punto di vista economico. Parliamo di medici ma anche di infermieri. Ora se ne sono laureati 140, una goccia nell’oceano».

RIPRODUZIONE RISERVATA