Il blitz.
10 febbraio 2026 alle 00:50

Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: due fermi 

lecce. Kalashnikov in mano, chiodi sull’asfalto e un furgone di traverso: così una banda di almeno sei persone, forse otto, due delle quali fermate dopo un inseguimento a piedi nelle campagne salentine, ha assaltato in pieno giorno un blindato dell’azienda Btv Battistolli. Il mezzo è stato fatto esplodere al centro della carreggiata seminando il panico tra gli automobilisti in transito sulla superstrada che collega Brindisi a Lecce, all’altezza di Tuturano, e mettendo a rischio la vita dei militari intervenuti. Il colpo è fallito e nessuno è rimasto ferito, nonostante i malviventi abbiano esploso diversi colpi contro una gazzella dei carabinieri, forando carrozzeria e parabrezza. Interessata dal colpo persino una studentessa: i malviventi per fuggire hanno rapinato la sua auto mentre si dirigeva a Lecce per sostenere un’esame all’università. Il momento dell’assalto è stato immortalato dalle fotocamere dei telefonini di chi si è trovato coinvolto in quella che sembrava una scena da film. Nei video si vede che il commando è arrivato a bordo di auto con lampeggianti che simulavano mezzi delle forze dell’ordine. L’assalto, eseguito con modalità paramilitari, ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza, con la richiesta di intervento del ministro dell’Interno Piantedosi.

