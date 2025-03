Assalto al portavalori, fucilate contro il vigilante 

Questa volta hanno scelto un obiettivo facile e indifeso. Facile, perché il furgone portavalori della Mondialpol che arrivava da Alà dei Sardi non era blindato. Indifeso, perché si trattava di un trasporto secondario: il mezzo era condotto da un solo vigilante senza scorta, e a bordo non aveva cifre da capogiro. E non è stato necessario l’uso, come in altri assalti avvenuti recentemente in Sardegna, di armi da guerra. Un colpo riuscito quello andato a segno ieri mattina attorno alle 10.30 lungo la strada provinciale 24, tra Torpè e Lodè.

Il bottino

Ammonta a meno di 100mila euro il bottino dell’assalto al furgone della Mondialpol avvenuto ieri in località S’Aiudu’e Entu, nelle campagne dell’alta Baronia. Almeno quattro uomini armati di fucile – ma non è escluso che altri complici fossero vicini – hanno costretto l’autista a fermarsi speronandolo ed esplodendo colpi di fucile per costringerlo a consegnare la valigetta con i contanti.

Il blitz

Erano circa le 10.30 quando, all’incrocio tra la strada che va verso la diga di Maccheronis e la provinciale che conduce a Lodè, il commando ha raggiunto il portavalori che, avendo lasciato l’abitato di Torpè, procedeva verso il centro del Montalbo. La scelta del luogo dove far scattare il blitz non è stata casuale: un incrocio che offre più vie di fuga, dopo una curva dominata da una montagna boscosa che sovrasta la zona, in cui è possibile vedere arrivare da lontano l’obiettivo, ma anche eventuali mezzi di soccorso. Un luogo scelto con molta cura, in una strada poco trafficata, ma soprattutto dove le comunicazioni con i telefonini sono difficili a causa della scarsa copertura dei ripetitori. Quello che è successo è ancora al vaglio degli investigatori e dei reparti della polizia, ma secondo una prima ricostruzione, i banditi armati avrebbero intimato l’alt al portavalori. Il vigilante, però, è riuscito ad innestare la retromarcia, cercando di scappare dalla Volkswagen Polo; proprio in quell’attimo sarebbero partiti alcuni colpi di fucile calibro 12, sette. Il furgone potrebbe essere stato speronato da un’altra auto: il mezzo nella parte posteriore del paraurti riportava un danno compatibile con il contatto di un altro veicolo.

Gli spari

I malviventi, dopo aver bloccato il mezzo della Mondialpol con il solo autista a bordo, lo hanno costretto ad aprire il portellone posteriore, sparando sette colpi di arma da fuoco, indirizzati alla fiancata e al radiatore. Una volta impossessatisi del denaro contenuto all’interno di una valigetta, sono fuggiti a bordo di due auto. Soldi, circa 100mila euro, la somma contenuta all’interno, quasi certamente inutilizzabili, come spiegato dalla responsabile regionale della società di trasporto valori, che ha confermato che il dispositivo di sicurezza “macchia soldi” ha funzionato.

Caccia all’uomo

L’allarme è scattato dopo alcuni minuti e subito una serie di notizie, poi smentite dagli inquirenti, ha fatto il giro del web: da un bandito in fuga a piedi, a quella di un’auto in fiamme. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra mobile di Nuoro, del commissariato di Siniscola e gli specialisti della scientifica. In tutte le strade è in corso una gigantesca caccia all’uomo con posti di blocco tra Nuorese e Gallura. Poco dopo, è arrivata la notizia del ritrovamento a Lodè di una delle auto utilizzate per l’assalto, una Volkswagen Polo rubata recentemente ad Ortueri.

Nell’auto che i banditi volevano incendiare per cancellare le tracce, potrebbero esserci indizi preziosi per gli inquirenti.

