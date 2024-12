Assalto al panificio con un piccone 

Hanno lavorato certamente a lungo, usando probabilmente un piccone o un’ascia, per mandare in frantumi la vetrata antisfondamento del panificio Antico Forno, nel tratto di via Piave. Ma una volta aperto il varco per poter entrare nell’attività, con ingresso principale in viale Sant’Avendrace, devono essere stati disturbati da qualcuno, decidendo così di scappare. Nessuna traccia dunque dei ladri entrati in azione nella notte tra Santo Stefano e ieri, ma un bel danno per i titolari del panificio-gastronomia. E quello avvenuto in queste feste è soltanto l’ultimo di una serie di furti, spaccate e danneggiamenti non solo a Sant’Avendrace ma anche a San Michele. Il sospetto degli investigatori è che dietro la scia di colpi ci siano le stesse persone. E tra i commercianti e gli abitanti cresce la paura. «Da queste parti uscire la notte non è più possibile».

La denuncia

La spiacevole scoperta della spaccata è stata fatta ieri mattina presto da chi gestisce e lavora all’Antico Forno. «Purtroppo non è la prima volta che subiamo un furto. Questa volta però sono riusciti a spaccare un vetro antisfondamento ma non sono entrati perché probabilmente è passato qualcuno in quel momento e sono così scappati», spiega da dietro il bancone chi è qui da quindici anni. Il varco è stato coperto con un altro vetro. «Questi spazi sono delle vetrine per esporre i prodotti. Non vogliamo mettere le grate alle finestre perché altrimenti sembra di lavorare in un carcere», aggiunge ancora con tono pacato una delle titolari della catena di panifici. Il blitz notturno è stato segnalato alla Polizia. «Speriamo sempre che ci siano maggiori controlli. Questo rione sembra abbandonato. Peccato perché potrebbe essere un rione vivibile: ci sono molte attività commerciali e negozi».

La preoccupazione

Nelle ultime settimane gli abitanti di Sant’Avendrace segnalano anche i furti nell’auto in sosta. A essere maggiormente spaventate sono le donne. «Quando la notte rientriamo dalle prove del coro della parrocchia ci dobbiamo far compagnia a vicenda perché a una certa ora c’è molto buio e in giro ci sono strani personaggi. Abbiamo paura», spiega Daniela Virdis. La stessa situazione denunciata poco prima di Natale dagli abitanti della vicina via Trincea dei Razzi a San Michele: , furti, buio pesto, strade deserte e un clima di paura. In pochi giorni sono state prese di mira dai ladri una cartoleria, una macelleria e una pizzeria.

