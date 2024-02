Assalto al distributore automatico, ladri in fuga a mani vuote 

Assalto al distributore automatico di caffè e bibite di via Cagliari a Sestu. I malviventi dopo aver forzato l’impianto, hanno tentato di portarsi via la cassaforte utilizzando anche un piede di porco. Non ci sono riusciti e si sono allontanati, pare, a mani vuote.

Della vicenda si occupano ora i carabinieri di Sestu che hanno avviato le indagini. A inizio dell’anno lo stesso distributore aveva subito un primo attacco dei ladri che, allora, erano riusciti a portare via 400 euro. Probabilmente dopo l’episodio la cassaforte è stata blindata con i ladri che questa volta sarebbero stati costretti a tornare indietro a mani vuote. Diverse le persone già interrogate dai militari che starebbero esaminando anche le immagini di una telecamera. In merito viene mantenuto uno stretto riserbo. Si indaga a 360 gradi con l’obiettivo di far al più presto luce sull’accaduto individuando i ladri.

Nel mirino è finito il distributore automatico “Mandas vending”: i ladri hanno agito in piena notte, mirando subito alla cassaforte: tentativo, come detto, fallito con gli sconosciuti costretti a desistere anche dalla paura di essere notati da qualcuno.

