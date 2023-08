Assalto al Congresso, Trump incriminato 

Washington. L’aveva previsto, e ieri nella notte italiana l’incriminazione è arrivata. L’ex presidente americano Donald Trump è accusato per l’assalto al Campidoglio di due anni fa, nel giorno dell’Epifania. L’inchiesta del procuratore speciale Jack Smith ha indotto il Dipartimento di giustizia a formulare quattro diversi capi d’accusa nei confronti del tycoon . Fra questi, la cospirazione per cattiva amministrazione degli Stati Uniti, collegata proprio al suo tentativo di sovvertire i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 che avevano portato Joe Biden alla Casa Bianca.

Le accuse aumentano

E con questa fanno tre: “The Donald” aveva già altri due casi penali contro di lui. Il Dipartimento di giustizia ha scritto un atto d’accusa di 45 pagine, nel quale afferma che l’ex presidente repubblicano - che non aveva affatto digerito la sconfitta - era «deciso a rimanere al potere» e ha messo in atto cospirazioni che hanno preso di mira una «funzione basilare del governo federale degli Stati Uniti: il processo nazionale di raccolta, conteggio e certificazione dei risultati delle elezioni presidenziali».

L’attacco alla magistratura

Trump sapeva bene che sarebbe finita così. Non tradendo il proprio stile, aveva detto che Smith, definito «uno squilibrato», aveva pronta l’incriminazione e che, per interferire con le elezioni presidenziali del 2024, pubblicherà un’altra falsa incriminazione del vostro presidente preferito: me. Perché non l’hanno fatto due anni e mezzo fa? Perché hanno aspettato così tanto? Perché volevano farlo proprio nel bel mezzo della mia campagna», ha concluso Donald Trump. Un suo portavoce si spinge a paragonare l’incriminazione alla «Germania nazista degli anni Trenta, all’ex Unione Sovietica e ad altri regimi autoritari e dittatoriali, anti-americani».

