Assalto al caveau, condannati 

Non hanno mai smesso di cercarli. Seguendo le tracce del bottino, grazie alle rivelazioni del basista del colpo, Mosè Ledda, l’unico fino a ieri condannato per la rapina alla Over Security del 2006. Diciassette anni dopo i giudici hanno dato un nome a tre dei componenti del commando che portò via 3,4 milioni dal caveau di via Dessanay. Per il Tribunale di Nuoro si tratta dell'allevatore nuorese Ciriaco Satta, condannato a 9 anni e sei mesi, 9 anni e due mesi ad Antioco Siotto, mentre al terzo componente della banda, Michele Bassu di Orgosolo, sono stati inflitti 11 anni e quattro mesi. Regge fino in fondo la tesi portata avanti dal pm Giorgio Bocciarelli e dagli uomini della Finanza.

La sentenza

Sono da poco passate le 14 e 30, quando il Tribunale, presieduto da Elena Meloni (a latere Alessandra Ponti e Claudia Falchi Delitala) legge la sentenza dando un nome a tre dei componenti del commando che diciassette anni fa, era il 23 maggio del 2006, fecero irruzione nel caveau dell’istituto di vigilanza nuorese dell’Over Security a Nuoro, portandosi via un bottino di oltre 3,4 milioni di euro. Riconosciuta anche il risarcimento alla parte civile, il Banco di Sardegna (rappresentato da Giovanni Arru) Il commando era entrato con le chiavi sorprendendo una guardia giurata, in un foglietto aveva la combinazione della cassaforte.

Un colpo quasi perfetto, perché sino a ieri l’unico responsabile era il basista, l’ex guardia giurata, Mosè Ledda. Fu proprio lui, Ledda, dopo aver già pagato il suo conto con la giustizia, in un incidente probatorio nel 2018, a dare le indicazioni e i riscontri finali agli inquirenti per portare a giudizio gli odierni condannati. Ledda (e i suoi familiari), invece, solo poche settimane fa sono stati assolti dallo stesso Tribunale dall’accusa di riciclaggio di parte del bottino.

Per i giudici, quindi il basista non ebbe mai la sua parte. Per l’accusa invece ci fu incremento patrimoniale spropositato per i condannati. Intercettazioni e altri riscontri avrebbero confermato le rivelazioni del pentito Ledda.

La difesa

I tre si sono sempre proclamati innocenti fornendo anche un alibi. Ieri i difensori, gli avvocati Giuseppe Luigi e Antonello Cucca, Angelo Magliocchetti e Carmelino Fenudi, hanno replicato: «Satta in 17 anni è stato indagato e archiviato tre volte, da allora nulla si è aggiunto. Le dichiarazioni di Ledda sono confuse»; E poi: «come poteva quel giorno Siotto, pochi minuti dopo, versare un assegno alle 8 e 35?» Risposte che arriveranno tra 90 giorni con le motivazioni

