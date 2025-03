Assalto al blindato, filo tra Sardegna e Maremma 

Ogliastra, Barbagia e Maremma al confine col Senese, sono queste le regioni sulle quali si concentrano le indagini aperte dopo l’assalto ai portavalori Battistolli sulla variante Aurelia (Livorno). E gli investigatori (Comandi dell’Arma sardi e toscani) stanno concentrando l’attenzione sul furto dei due van usati per bloccare il convoglio dei furgoni blindati. I mezzi utilizzati dalla “batteria”, entrata in azione nel pomeriggio del 28 marzo, appartengono a un imprenditore che trasporta cavalli e altri animali in tutto il territorio nazionale e all’estero. Un’azienda toscana che ha che fare con la Sardegna, notissima nell’ambiente delle scuderie e dei maneggi, frequentato da molti sardi per ragioni di lavoro.

Il furto nel Senese

I mezzi sono stati rubati alla fine di ottobre dello scorso anno, la società aveva sistemato tre van in una piazzola di una strada nella località Due Ponti, a ridosso del centro urbano di Siena. Il furto è avvenuto in un’area sottoposta a videosorveglianza. I van erano tre, uno è rimasto sul posto, con gli sportelli forzati. È evidente che i banditi, già dalla fine di ottobre dell'anno scorso e forse da molti mesi prima, stessero pianificando una rapina sulla Statale Aurelia. Per questa ragione hanno monitorato i movimenti dei van e si sono assicurati prima di rubarli, che i proprietari non fossero in zona. La vittima del furto si trovava all’estero e quando è rientrata ha trovato il piazzale vuoto, la denuncia ai Carabinieri è stata presentata immediatamente.

Il cantiere

Dalle indagini sul furto e sullo spostamento dei van potrebbero arrivare elementi interessanti, ma i banditi hanno monitorato anche i lavori sulla variante dell’Aurelia e sono entrati in azione quando hanno avuto la certezza del restringimento della carreggiata tra le uscite di San Vincenzo Nord e San Vincenzo Sud, vicino alla galleria San Carlo e a una strada che dalla zona porta verso l’interno. La pianificazione del colpo è dura mesi, sul punto non ci sono dubbi.

«Strategie criminali»

Ieri ha parlato dell’assalto del 28 marzo il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, sino al luglio dello scorso anno a Nuoro. Dionisi ha ricordato di avere predisposto, quando era in Sardegna, misure ad hoc dopo la rapina sulla 131 all’altezza di Siligo (gennaio 2024). Il prefetto di Livorno ha dichiarato: «Simili atti non sono isolati, dietro questi crimini si celano strategie complesse, potenzialmente collegate a strutture criminali organizzate, anche di stampo mafioso, con ramificazioni che travalicano i confini provinciali e regionali».

RIPRODUZIONE RISERVATA