Assalto al bancomat,  passata ai raggi X l’auto dei malviventi 

Un’impronta digitale, una traccia di Dna o un dettaglio sfuggito durante la fuga potrebbero essere la chiave per dare un volto ai componenti della banda che nella notte tra domenica e lunedì ha tentato di assaltare il bancomat del Banco di Sardegna di Fonni.

Le speranze degli investigatori sono ora concentrate soprattutto sulla Fiat Punto grigia rubata durante l’azione criminale in paese, ritrovata intatta poche ore dopo nelle campagne tra Fonni e Orgosolo. Sul veicolo, utilizzato dai malviventi per allontanarsi dal centro abitato dopo il fallimento del colpo, i carabinieri - coordinati dalla sostituta procuratrice Elena Tres - stanno eseguendo accurati rilievi tecnico-scientifici alla ricerca di elementi utili all’identificazione del commando. Ogni particolare potrebbe rivelarsi decisivo: impronte digitali, materiale biologico o tracce lasciate nell’abitacolo durante le concitate fasi della fuga.

Parallelamente prosegue l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere non colpite dai fucili utilizzati per mettere fuori uso il sistema di videosorveglianza della banca.

Gli investigatori stanno passando al setaccio i filmati e le possibili vie di accesso e di fuga, nel tentativo di ricostruire gli spostamenti della banda, composta da almeno tre individui, prima e dopo l’esplosione che ha danneggiato la cassa bancomat senza consentire ai malviventi di impossessarsi del denaro.

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