Assalto al bancomat,  banditi traditi dal gps e costretti alla fuga 

Sono stati i carabinieri a ricostruire il colpo fallito. Verso le 2,30 otto banditi, incappucciati, raggiungono la stazione di servizio lungo la quattro corsie della strada statale 195 a Sa Illetta. Un’auto viene piazzata nella corsia d’ingresso. Con una corda, forse in acciaio, legano la colonnina del bancomat a un furgone: viene così sradicato dalla pavimentazione. La cassaforte viene caricata sul mezzo. Gli otto fuggono, in direzione Cagliari, sul furgone e su una Bmw. L’allarme scatta subito. I banditi non sanno che la colonnina dell’impianto Atm ha un gps che entra in funzione subito. Così i carabinieri si mettono subito sulle tracce della banda. I segnali indicano gli spostamenti da Cagliari alla strada statale 554. Le ricerche si concentrano in questa zona. Numerose le pattuglie in giro a caccia del furgone.

Per tutta la giornata di ieri la caccia agli otto uomini, che hanno agito indossando un passamontagna, è proseguita senza sosta. Le indagini, e le ricerche, vedono coinvolti i carabinieri del nucleo investigativo provinciale, della compagnia di Cagliari e di quella di Dolianova. I Ris e gli specialisti della Scientifica dell’Arma hanno analizzato ogni parte della zona dove è avvenuto il colpo e soprattutto due dei tre mezzi, tutti rubati la sera prima, recuperati e la colonnina con la cassaforte abbandonata dalla banda prima della fuga nelle campagne accanto alla statale 387. Le tracce lasciate e le immagini delle telecamere della stazione di servizio sembrano aver dato un’accelerata alle indagini. Gli investigatori avrebbero in mano alcuni elementi ritenuti molto interessanti.

Hanno studiato tutto nei minimi particolari: il furto dei tre mezzi per compiere l’assalto, l’orario in cui agire, la via di fuga e il possibile guadagno di diverse decine di migliaia di euro. Ma il commando entrato in azione verso le 2,30 di ieri non aveva messo in conto un particolare: il gps inserito nella colonnina del bancomat portato via dalla stazione di carburante a Sa Illetta, sulla strada statale 195 a Cagliari. Il sistema di posizionamento satellitare, entrato in funzione subito dopo il colpo, ha permesso ai carabinieri di rintracciare la zona dove il commando formato da otto persone si stava dirigendo. Nelle campagne di Selargius c’è stato il contatto: la banda, quattro a piedi altri quattro su una Bmw, è riuscita a far perdere le tracce ma ha dovuto abbandonare la cassaforte e dunque il bottino.

Le ricerche

Il blitz

Il contatto

È un gazzella della compagnia di Dolianova a intercettare i mezzi sulla strada statale 387, in territorio di Selargius. I carabinieri si mettono all’inseguimento. I quattro banditi sulla Bmw riescono a far perdere le loro tracce. Il furgone invece imbocca una stradina e si ferma. Chi c’è a bordo scappa a piedi, raggiungendo le campagne e sparendo in mezzo alla vegetazione. I militari provano a seguirli, senza riuscirci. I rinforzi arrivano subito dopo, ma il commando è già lontano. Iniziano così le analisi sull’auto lasciata nella stazione di servizio e sul furgone, rubato la sera prima a Maracalagonis. Anche la Bmw risulta di provenienza furtiva e a tarda notte non era stata ancora ritrovata. I soldi, più di trentamila euro, erano ancora tutti nella cassaforte.

