Assalto  al bancomat: 7 condanne 

Confermate in appello le condanne per l’assalto al bancomat dell’aeroporto di Alghero nel 2015. Ieri la sentenza pronunciata dal collegio presieduto dal giudice Gianni Delogu, a latere Maria Grixoni e Cinzia Caleffi, contro gli imputati, accusati di rapina, ricettazione, possesso di documenti falsi e porto abusivo d’armi. Otto anni fa, il 19 settembre alle due del mattino l’azione della banda, compiuta con l’ausilio di alcune asce e di due furgoni rubati del tipo Fiorino, con cui avevano sfondato la vetrata d’ingresso dell’hub della città catalana. Sradicando con un’imbragatura lo sportello automatico del Banco di Sardegna, dove all’interno erano custoditi 160mila euro, portati via in piena notte. Una fuga però durata poco grazie alle indagini della compagnia dei carabinieri di Sassari in sinergia coi Ris di Cagliari, in collaborazione coi militari dell’Arma di Ferrara.

Nel 2018 la sentenza di primo grado ribadita ieri, incluse i risarcimenti previsti a carico degli imputati, coi 9 anni e 4 mesi per Spiridon Ienica e Vaduva Florin, 7 anni e 4 mesi per Vaduva Danut, 6 anni e 4 mesi per Llulla Agron, 5 anni e due mesi per Busoiuc Ciprian e di 5 anni per Bararu Mitica e Gheorghe Alecu. Per Giuseppe Dessì, assolto dall’accusa di rapina, e imputato solo per la detenzione di un’arma, quattro mesi. Il sostituto procuratore generale era Paolo De Falco mentre l’avvocato di parte civile Pier Giovanni Arru. I legali della difesa, alcuni dei quali hanno già annunciato ricorso in Cassazione, sono Marco Palmieri, Elias Vacca, Luigi Esposito, Jacopo Trevisan. Entro 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.

