Assalto al bancomat: 4 arresti 

Ufficialmente una coppia di abili estrattori di sughero, sulla carta due pericolosissimi banditi che secondo il quadro investigativo erano capaci di tutto: rapine, assalti al bancomat, sequestri, pronti anche a commettere omicidi. Salvatore Saba, 41 anni, e Andrea Secchi, 34, entrambi di Bitti sono il cuore e la mente del gruppo finito in manette all’alba di ieri nell’operazione compiuta dai Carabinieri tra Bitti, Buddusò e Calangianus. È questo il quadro che emerge dall’inchiesta coordinata dal pubblico ministero di Nuoro, Riccardo Belfiori, e culminata nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Mauro Pusceddu. Per gli investigatori, i due non si limitavano a pianificare furti o assalti ai bancomat: dalle intercettazioni emergerebbe un’escalation criminale.

Gli arrestati

Saba e Secchi vengono descritti nelle carte come attivi e pericolosi. I due, difesi dagli avvocati Margherita Baragliu e Giovanni Maria Spanu, sono finiti in carcere come autori dell’assalto al bancomat di Bitti del 2 settembre scorso. La contestazione è quella della rapina perché puntarono una pistola contro un operatore ecologico. Ieri sono stati raggiunti da una misura cautelare che ne descrive un profilo criminale di altissimo livello. In carcere anche Diego Orunesu, 60 anni, difeso da Sebastiano Tola. La posizione di Orunesu è più defilata rispetto a quella di Saba e Secchi, non organica alla banda e non inserita nell’organizzazione dei colpi e delle future scorribande, e non emergerebbe il suo coinvolgimento diretto nei dialoghi più violenti intercettati dagli investigatori. Orunesu è accusato del possesso di un fucile e di favoreggiamento: nella fuga i banditi hanno utilizzato un suo mezzo dopo che il loro camion era uscito di strada. Durante l’operazione di ieri, sono scattate diverse perquisizioni anche a Calangianus e Buddusò. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati esplosivo, micce detonanti, detonatori, un mitragliatore, fucili, munizioni, droga, contanti e refurtiva. In carcere, in flagranza, è finito Marco Ricciu (difeso da Alessandra Cocco): in un appartamento in suo possesso, a Calangianus sono state ritrovate armi. Ma i carabinieri prima di accedere alla porta giusta hanno sfondato quella di un’ottantenne e quella della madre.

Il colpo

L’indagine ha permesso di ricostruire l’assalto al postamat di Bitti del 2 settembre, colpo da 81mila euro. Il gruppo aveva rubato un escavatore e un furgone, utilizzando la ruspa per strappare il bancomat dal muro. Durante la fuga Saba e Secchi ebbero un incidente e furono costretti a cambiare piano: grazie prima all’auto, poi al trattore di Orunesu, il postamat venne recuperato e portato via. Nelle intercettazioni Saba e Secchi parlavano continuamente di nuove azioni criminali. Saba addirittura anche di un possibile futura partecipazione ai delitti, anche a Orune, richiamando proprio gli ultimi episodi di sangue avvenuti in paese.

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