Assalto ai prodotti in offerta 

Una giovane coppia “spara” i prezzi dei surgelati con il lettore di codice a barre: «Questi sono in offerta, possiamo prenderne due confezioni», dice lei, mentre ripone dentro il carrello due scatole di sofficini. Poco più avanti, davanti agli scaffali del latte una donna sulla sessantina prova a scovare quello in offerta. «Al discount quello di marca costa qualche centesimo in meno», sentenzia Lucia Zurru mentre tira dritta verso la cassa con il suo carrello quasi vuoto: «Ogni volta che mettono dei prodotti in offerta, arrivo e non li trovo. Mi sembra proprio strano finiscano così velocemente». Al reparto della salumeria, invece, c’è chi chiede il prosciutto «buono, ma che costa poco», dice un uomo alla commessa davanti all’affettatrice.

La ricerca

Da mesi ormai, da un supermercato all’altro, le scene sono tutte uguali: i prezzi vengono controllati con molta attenzione, si cerca sempre il prodotto in offerta, non si fanno più le grandi scorte, ma si compra solo lo stretto necessario. L’inflazione, ad agosto, sembra in discesa, ma i prezzi per il carrello della spesa rimangono altissimi.

«Io non vedo cambiamenti, per noi non c’è alcun ribasso, ci stanno strozzando», attacca Elena Mele, mentre posa sulla bilancia le banane, «almeno queste non sono aumentate. Ma i kiwi? Qui al supermercato quasi sei euro al chilogrammo, non è sostenibile. Sabato sono andata a fare la spesa al mercato, ho comprato solo un po’ di verdura: radicchio e insalata icerbeg, ho speso 20 euro e non c’era niente nella busta».

Il momento della scelta

Ma la frutta non è l’unico prodotto a incidere sulla tavola dei sardi. «Il formaggio? Bisogna non desiderarlo e meno male che mangio poco pane, perché anche questo incide nel portafoglio. Una famiglia non può andare avanti così», aggiunge la donna, ammettendo, però, di non stare molto attenta alle offerte. «Spesso sono fasulle, ma poi i prodotti a lunga conservazione che hanno da tempo in deposito, li acquistano a un prezzo e quando li mettono sugli scaffali li adeguano a quello di oggi perché è più alto. Non mi sembra giusto, la mia pensione non è aumentata».

Tra i prodotti che più hanno risentito dei rincari ci sono proprio quelli essenziali come pane, pasta, frutta e verdura, olio, latte, zucchero e affettati. «Seguo una dieta fatta dal nutrizionista», spiega Alessandro Frau, «di certi prodotti non posso farne a meno, ma cerco di arrangiarmi. Per esempio lo stesso prosciutto di Parma confezionato, tra supermercato e discount ha oltre due euro di differenza. Ovviamente lo compro al discount dove costa meno. La verdura e la frutta al mercatino rionale: è buona e conveniente».

Carla e Andrea, invece, sono una giovane coppia da poco entrata nel mondo del lavoro. «Se uno pensava di potersi permettere con lo stipendio un certo tenore di vita, si è dovuto subito ricredere: tra mutuo e spese vive è difficile arrivare sereni a fine mese. Cerchiamo tutti i prodotti in offerta, ma abbiamo anche ridimensionate le uscite a pranzo o a cena fuori», evidenzia lui.Anche Caterina Scalas aspetta ogni mese le offerte: «Altrimenti non possiamo andare avanti!», esclama, «vado e cerco di comprare tutto quello che posso a lunga scadenza. Sono aumentati anche i prezzi del cibo per cani e gatti. Io ho un gattino e compro sempre le scatolette, ma da qualche mese mi sta costando davvero tanto».

Insomma ormai tutto sembra essere diventato un lusso. «Non solo il cibo, ma anche i detersivi», aggiunge Annalisa Cannas, «a casa mia il pane non può mancare, ma acquistarlo ogni giorno incide e non cambia, se non per la qualità, comprarlo al supermercato o in panificio: il prezzo è lo stesso e cinque euro per un chilo se ne vanno via velocemente».

