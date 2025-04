Assalto ai nuovi campi di padel e calcio 

Inaugurato giovedì, l’impianto sportivo di via San Fulgenzio (ex campo da calcio San Mauro) si è subito riempito di appassionati di padel, che da tempo attendevano di poter praticare questa disciplina anche a Monserrato. Racchette alla mano, diverse persone si sono alternate nei tre campi appena aperti al pubblico. «Finalmente non dovrò più andare a Cagliari per praticare questo sport», dichiara Barbara Pili, un'appassionata, «abbiamo aspettato veramente tanto, come al solito qui si arriva sempre in ritardo rispetto ad altri comuni, ma meglio tardi che mai». Valerio Satta giura che dalla prossima settimana lascerà i campi di Cagliari «per venire qui in via San Fulgenzio, d’altronde io abito in via San Lorenzo e posso andarci anche a piedi, mentre fino all’altro giorno dovevo usare la macchina e spendere soldi in benzina». Il nuovo polo sportivo comprende anche un campo di calcio a 5, un'area bimbi e un bar.

