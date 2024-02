Assalto agrivoltaico nelle campagne 

Due nuovi parchi agrivoltaici minacciano i terreni agricoli guspinesi. Il primo, “Sa Mandra Agrisolare”, sorgerà vicino alla strada provinciale 65 al confine con la provincia di Oristano, coprendo 88,7 ettari, in un’area a destinazione agricola. Il secondo, chiamato “Margianitta”, è stato recentemente presentato e si attendono dettagli. “«L’amministrazione comunale di Guspini - dice l’assessore alle Politiche energetiche Marcello Fanari - si oppone fermamente a questo ennesimo assalto al territorio».

I progetti

Sono ben nove i progetti presentati nel territorio guspinese, con una potenza complessiva superiore a 420 megawatt, senza contare gli accumuli e la costruzione della nuova stazione elettrica. “Sa Mandra”, della società “Ski 11”, ha potenza di 43,8 megawatt, mentre l’ultimo arrivato “Margianitta”, della società “Ferrari agro energia”, è ancora in fase di verifica e si conosce solo la potenza di 28,7 megawatt. Laura Cadeddu, geologa e portavoce del comitato “No Megacentrale”, critica questa conversione delle risorse naturali verso interessi industriali: «Tutto ciò avviene sotto la spinta dei fondi del Pnrr e le pressioni delle lobby energetiche».

L’ambiente

«Le politiche energetiche sono processi complessi che necessitano di competenze slegate da interessi di parte - spiega la geologa - ma sono state fatte leggi per ostacolare la partecipazione della cittadinanza alla valutazione di tali opere, mascherandole con la semplificazione burocratica quando la Sardegna subisce la proliferazione di infrastrutture per il metano e le fonti rinnovabili che occupano vasti territori, che per la sproporzione e le discutibili localizzazioni sono manifestamente insostenibili». «I cambiamenti climatici in atto - continua Cadeddu - peggiorano per l’uso non razionale del territorio, mentre le soluzioni migliori per l’ambiente vengono ignorate».

Gli amministratori

«Facciamo un appello ai futuri eletti in Regione affinché si oppongano alle speculazioni», chiosa Fanari. «Purtroppo ci troviamo a doverci esprimere ogni volta contro un sistema sbagliato che non consente un reale sviluppo e ci lascia nell’indeterminatezza. Siamo preoccupati, ma non siamo per il no ideologico: non tutti i progetti sono da bocciare», aggiunge il capogruppo di minoranza, Marcello Pistis. Da Fanari e Pistis la speranza che «siano i territori a decidere e che ci siano reali vantaggi per le comunità locali».

