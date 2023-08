Assalto agrivoltaico: Guspini e la Marmilla alzano gli scudi 

Nuovi progetti per la produzione di energia rinnovabile mascherati sotto la dicitura di pubblica utilità, ma che in realtà non sono stati concordati con chi, quel territorio, lo abita ogni giorno. A Guspini, l’agrivoltaico "Gr_Scanu" compare da qualche giorno sul sito del Mite, ma i documenti non sono consultabili. Maggioranza, minoranza e comitato “No MegaCentrale” si oppongono. Ma non è tutto: alcuni emissari della ditta MarmillaAgrisolare hanno fatto visita ai proprietari terrieri di Villanovafranca: un altro progetto è in arrivo. Il Comune non ci sta e coadiuvato dal neonato comitato “Soli e bentu NO espropri Villanovafranca” promette battaglia. Non lontano, a Villanovaforru sono pronte le osservazioni sul progetto che piazzerà un generatore eolico a pochi metri dal nuraghe Genna Maria, in territorio di Collinas. Il GrIG le ha presentate ieri.

Guspini

Le comunità locali faranno il possibile per contrastare questo accaparramento dei terreni ( land grabbing) . Nell’agro di Guspini, il nuovo progetto di parco agrivoltaico ha la potenza di 25,142 di megawatt di picco (con accumulo di 33,024 MWh): «È l’ennesimo assalto al territorio e ci opporremo - assicura l’assessore Marcello Fanari- «È scandaloso che la Regione permetta, senza un rimedio, questo scempio a cui la Sardegna è sottoposta. Convocheremo cittadini, associazioni e comitati spontanei del territorio per manifestare la contrarietà a questa speculazione energetica». Simona Cogoni, dal gruppo di minoranza, ammette che la pratica dell’agrivoltaico è uno specchietto per le allodole: «Riduzione di superficie coltivabile con problemi nella gestione delle pratiche agronomiche e passaggio delle macchine: è uno sfregio per i terreni a vocazione agricola». Scende nuovamente in campo il comitato “No Megacentrale”: «Noi continuiamo a monitorare la situazione - urla la portavoce Laura Cadeddu - l’agrivoltaico difficilmente può rappresentare una soluzione sostenibile a medio e lungo termine ma occupa e frammenta il territorio, trasformando l’agro e terreni agricoli in una selva di cavi e infrastrutture energetiche». Ciò che è necessario per il territorio è l’incentivazione di agricoltura e la zootecnia: «Servono interventi concreti visto che persino le aziende storiche e più strutturate stanno valutando l’abbandono dell’attività e la vendita dei terreni a queste multinazionali con il rischio di perdere produzioni peculiari, elevata qualità con deturpazione del paesaggio», aggiunge Cogoni.

Marmilla

Tra Villanovafranca e Barumini ci sarà il prossimo parco agrivoltaico: questione di giorni. Gli emissari dell’azienda hanno contattato i proprietari dei terreni: «Alcuni hanno accettato le proposte, altri si sono pentiti», racconta Pierangelo Porcu del Comitato no espropri di Villanovafranca - «si sono lasciati abbagliare dalle promesse senza andare a guardare concretamente cosa fossero le proposte. Ora che hanno firmato, il vincolo esisterà per due anni, ma se in due anni non si costruisce l’impianto, sicuramente questo decadrà». Comune e comitato hanno prodotto un volantino che verrà distribuito alla popolazione: «Abbiamo spiegato quello che sta succedendo. Ci siamo accorti che in tanti non sono al corrente delle azioni che porteranno gli impianti e a breve ci sarà un’assemblea in cui chiariremo queste cose», chiosa il sindaco Matteo Castangia.

Collinas

È il quarto progetto di centrale eolica nel paesaggio agricolo e storico-culturale della Marmilla. Il Gruppo d’intervento giuridico ha presentato - come per gli altri - le osservazioni al ministero. Lo farà anche il Comune di Villanovaforru: «Una delle pale risulta a 770 metri dal nuraghe Genna Maria, vincolato dallo Stato e candidato all’Unesco. Solo un aziendalista molto avido, chiuso in un ufficio a mille chilometri da qua, uno che non ha mai visto questo posto, può immaginare uno scempio del genere. Moratoria subito!», grida il sindaco Maurizio Onnis.

