Assalto a spiagge e zone interne: l’Isola fa i conti col turismo di massa 

Quel che è successo a Pasquetta in Liguria ha dato risalto nazionale al problema, con l’invasione dei turisti nei piccoli paesi delle Cinque Terre e l’appello dei primi cittadini che chiedono al Governo leggi speciali per la gestione dei flussi. Non ha mai valutato l’idea di una drastica richiesta di questo tipo, epperò più di una volta il sindaco di Mamoiada Luciano Barone si è ritrovato il paese affollato all’inverosimile. A novembre scorso, in occasione della tre giorni di Autunno in Barbagia, ha dovuto lanciare un appello sui social: «Grazie per l’affetto, ma siamo al limite della capienza». Ha fatto fare un calcolo, racconta al telefono, «sui metri quadri occupati nelle tre vie principali del paese», e si sono contate, «tra le 30mila, 40mila persone, una concentrazione che una piccola comunità di 2.400 abitanti non può riuscire a contenere in maniera adeguata».

È l’effetto yo-yo, a fisarmonica, patito dai territori spopolati d’inverno e sovraffollati d’estate, lo stress dei paesi di poche migliaia di abitanti che si ritrovano con 40, 50mila presenze al giorno. E se i primi cittadini dei comuni costieri, benedicendo giustamente il ritorno economico del turismo, cercano di correre ai ripari per contenere i contraccolpi dell’impatto; va detto che - in certi periodi o per alcuni eventi - il problema tocca anche i colleghi che amministrano i centri delle zone interne. Baunei, paese dell’Ogliastra con un vasto territorio che va dal mare alla montagna, può essere la sintesi. Qui, per dire, al numero chiuso delle cale, si sono aggiunte le ordinanze che vietano l’ingresso in auto e moto in diverse località del Supramonte, nonché i bivacchi, pena sanzioni tra i 50 e i 500 euro. Si tratta di aree Sic, sito d’interesse comunitario, ma evidentemente non bastano i vincoli della normativa comunitaria, statale e regionale.

Cinquemila corpi al sole su 500 metri di sabbia, ogni giorno e per tutta l’estate. Poteva sopportare ancora a lungo, il delicato ecosistema della spiaggia della Pelosa? Evidentemente no, e difatti da qualche anno a Stintino l’ingresso all’arenile è a numero chiuso, sbarramento peraltro adottato da decine di amministrazioni comunali in tutta l’Isola. Travolti dagli effetti più antipatici del turismo di massa (e la spazzatura a ogni angolo di strada è solo un esempio), i sindaci della Sardegna costiera hanno cominciato a sventolare ticket, parcheggi a pagamento e ingressi contingentati in difesa dei lidi più sensibili presi d’assalto dai vacanzieri.

Effetto fisarmonica

Al limite della capienza

L’idea di ospitalità

Quando si arriva al limite massimo, spiega il sindaco di Mamoiada, «si mettono in difficoltà diversi aspetti dell’accoglienza. Intanto quello prioritario della sicurezza, perché l’ospite ha bisogno di essere garantito nelle fasi di fruibilità dei servizi; ma va in affanno anche la qualità del servizio erogato, che è quello di una comunità che si mette a disposizione del visitatore, il quale per noi non è un turista ma un amico che ci viene a trovare».

Un’offerta migliore

Se sul piano della sicurezza si fanno sempre i salti mortali per predisporre un piano adeguato («Con un solo vigile urbano in servizio, devo chiedere ai colleghi del territorio la cortesia di mandarci qualche agente; ma il grosso lo fanno i volontari»), sul piano dell’accoglienza il paese è cresciuto. «Questo perché abbiamo capito, e non da ora, che la formula giusta è creare eventi su base annua: noi non abbiamo solo “Sas Tappas” di Autunno in Barbagia, ma anche il Carnevale, Sant’Antonio e tante altre manifestazioni». Poi, certo, puntualizza Luciano Barone, «ci sono gli eventi più o meno conosciuti, ma l’importante è che la comunità si strutturi per un’accoglienza continua. Non a caso, solo dal 2015, siamo passati da cinque a 38 cantine su 240 produttori, avevamo un ristorante e oggi diversi in più di una certa qualità, abbiamo aumentato i posti letto e i servizi turistici».

La formula vincente

È quel che dice Nicolò Fenu, architetto urbanista esperto di aree interne. «Credo che il sovraffollamento sia positivo, da un certo punto di vista, ma va gestito con un’organizzazione strutturata non per un solo evento, ma per 365 giorni». Negli ultimi anni, sottolinea, «da parte di chi vive nelle città è cresciuta la voglia di riscoprire le aree interne, viste ancor più dopo la pandemia come luoghi di pace e di buona qualità della vita». Ciò che è fondamentale, avverte, «è far sì che l’attrattività che richiama folle di turisti per un evento, trovi spazio tutto l’anno». I sindaci, però, «non devono essere lasciati soli, ci vuole un’organizzazione sovracomunale che concorra alla buona riuscita delle attività; ed è necessario anche il supporto della Regione, soprattutto nella promozione».

