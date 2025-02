Assalto a Roccaraso, arrivano i controlli 

L’Aquila. La paura è che si ripeta l’invasione di domenica scorsa, quando a Roccaraso sono arrivati 260 pullman di turisti, ma intanto la località sciistica attende una sessantina di bus dalla Campania, con circa tremila persone. Ad ogni buon conto è pronta la macchina dei controlli, con circa cento uomini delle forze dell’ordine e volontari, controlli che si svolgeranno sulle piste e nelle attività commerciali per contrastare il fenomeno del riciclaggio e della spendita di banconote false. «Le forze dell’ordine sapranno far rispettare, nei punti previsti, il blocco dei mezzi per chi non è autorizzato», dice il sindaco Francesco Di Donato. «Mi interessa anche verificare il comportamento di queste persone, spero che rispettino l’ambiente. Abbiamo cercato di potenziare i servizi per ospitarli al meglio. Spero comunque in una domenica gestibile: se non sarà così, prenderemo provvedimenti più stringenti».

