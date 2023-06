Assalto a Punta Molentis: tutto esaurito 

C’è poco da fare: Porto Giunco è bella, l’infinita distesa di Simius anche ma Punta Molentis ha qualcosa in più. E così anche ieri mattina – prima vera domenica d’estate – è stata la spiaggia più gettonata dai turisti, nonostante il ticket di dieci euro ad auto più un euro a passeggero appena entrato in vigore. «Ma a noi – è la voce unanime di chi prende il sole – questo non importa, anzi bene così». Per gli stranieri tutto – ticket compreso – è «great» (dice Patrick, austriaco), anzi «super» (Isabelle, francese). Per i sardi ne vale la pena: «Meglio pagare – sottolinea Filippo Piras di Cagliari, in relax sotto l’ombrellone – e trovare un paradiso che rischiare il caos senza un ticket. Una volta la settimana un piccolo sacrificio si può pur fare».

In fila

Le auto finiscono in fila – e ci restano per un po’ – in ogni momento della giornata prima di poter parcheggiare. Il personale della Villasimius Srl addetto al rilascio dei tagliandi è ridotto ai minimi termini, due in tutto. Settecento i posti massimi consentiti (600 via terra, 100 via mare) in quella che, al momento, è l’unica spiaggia a numero chiuso della costa sud est. Alle 14 c’è il tutto esaurito, o quasi: «C’è ancora qualche posto – spiega l’addetto della società in house – ma se il flusso continua dovremo rimandarli indietro». Duecento, al massimo, le auto autorizzate a parcheggiare in base alla delibera firmata dal commissario Remo Ortu e confermata dal sindaco Gianluca Dessì. Trenta stalli sono riservati ai clienti del chiosco-stabilimento “I due mari” come già accade nelle spiagge di Tuerredda, Cala Brandinchi e Lu Impostu.

In spiaggia

Per Daniele Fanni, uno dei titolari del chiosco, la stagione è finalmente iniziata come si deve: «Una stagione un po’ in ritardo a causa del maltempo ma con questa bellissima giornata, inauguriamo l’estate. I turisti? La domenica arrivano tantissimi sardi».

Nello stabilimento gli ombrelloni liberi sono due o tre «forse perché – aggiunge Vincenzo Iacomino, bagnino originario di Ozieri – qualcuno alla fine non aveva voglia di restare in fila in auto sotto il sole. L’affluenza comunque è tantissima». Sardi, lombardi, veneti e poi inglesi, spagnoli, tedeschi, austriaci. «Restano estasiati dalla bellezza di questa spiaggia, ogni turista scatta dalle 50 alle 200 foto».

Vincenzo e i colleghi fungono anche da ufficio informazioni: «Ci chiedono di tutto». La pulizia della spiaggia per ora è garantita dallo stabilimento così come i servizi igienici comunali: un euro il gettone. Manca ancora una chiara cartellonistica, un servizio di controllo. Eppure il paradiso è già qui. E col ticket salato – questo è quanto emerge – è ancora più bello.

