Assalto a Mariolu, dal sindaco Monni  apertura al dialogo 

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, che hanno visto il sindaco di Baunei Stefano Monni e il Consorzio Trasporti Marittimi di Cala Gonone l’un contro l'altro armati a colpi di accuse sulla cattiva gestione degli accessi alle spiagge, il primo cittadino baunese fa un passo in direzione della distensione, precisando però competenze territoriali e responsabilità istituzionali. «Non c’è in corso alcuna guerra tra Baunei e Dorgali - rimarca Monni - è bene specificare che quando i fatti si verificano a Baunei, l’unico ente locale territoriale di riferimento è Baunei, perché non esistono generiche “questioni del Golfo”, esistono situazioni che riguardano Baunei (e solo Baunei) da Cala Goloritzé a Cala Luna. E questioni che riguardano Cala Luna, dove vi sono le competenze di due comuni». Sugli sbarchi incontrollati di mercoledì scorso specifica che non si tratta di campanilismo. «Io ho il dovere di agire e reagire e chi pensa che lo abbia fatto in ragione della provenienza geografica del vettore non conosce un decimo della mia coscienza – evidenzia – e con questo voglio precisare che il Nuovo Consorzio Marittimo di Cala Gonone è e rimane un interlocutore per la gestione della Costa di Baunei». Monni ci tiene però a sottolineare che tutti gli operatori saranno interlocutori preziosi se rispetteranno le regole. «L’anno prossimo i numeri in alcune spiagge saranno ridimensionati e non saranno minimamente tollerati sbarchi non autorizzati. E se sarà necessario non minaccerò di chiudere una spiaggia, la chiuderò e basta».

