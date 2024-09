Assalto a Bellavista, saranno acquisite dodici testimonianze 

A vent’anni dall’assalto alla base militare di Bellavista si cercano ancora i colpevoli. Con quel blitz i tre banditi si erano assicurati 13 mitragliatori Beretta, 22 caricatori e altra attrezzatura. Per il pm della Dda di Cagliari, Danilo Tronci, ci sarebbe un filo comune che unisce l’assalto di Bellavista con la sparizione dell’operaio di Tortolì, Marco Ferrai, l’uccisione dei suoi genitori, Nino Ferrai e Mariangela Bangoni, e i delitti di Angelo Tangianu e Lino Perotti, di Arzana. Ieri in Corte d’assise si è svolta una nuova udienza durante la quale le difese hanno espresso consenso all’acquisizione delle sommarie informazioni di dodici testimoni. L’udienza è stata rinviata al 9 dicembre. L’accusa ipotizza un collegamento tra l’assalto, la sparizione di Ferrai, le cui tracce si sono perse il pomeriggio del 21 settembre 2004 (aveva 27 anni), l’assassinio dei genitori, avvenuto a Tortolì il 3 dicembre di quell’anno, di Lino Perotti (11 dicembre 2000) e Angelo Tangianu (26 dicembre 2000), entrambi ad Arzana, oltre ai tentati omicidi dei coniugi Luigi Lobina e Francesca Longobucco il 6 febbraio 2006 a Tertenia. Sul banco degli imputati (a vario titolo) ci sono Angelo Balzano (avvocato Mario Solanas), Giangiuseppe Ferrai (Stefano Piras) e Luigi Piras (Paolo Pilia), di Arzana, Armando Mameli (Marcello Caddori) e Paolo Mulas (Mario Canessa), di Tertenia, Salvatore Mereu, di Tortolì (Bruno Pilia), detenuto nel carcere di Uta per altri reati, e Fabrizio Demontis (Canessa), di Escalaplano. Tra gli imputati figuravano anche Cesare Balzano, ucciso ad Arzana all’età di 50 anni il 4 agosto 2019, e Andrea Agus, morto a 51 anni a causa di un malore che lo aveva colpito il 16 febbraio 2021. (ro. se.)

