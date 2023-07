Assalto a bar e farmacia, tre denunciati 

Trecento euro rubati alla farmacia Lixi, nella via Mazzini, e la vetrata del bar Podda, in via Roma, sfondata prima di fuggire, in questo caso, a mani vuote: è il bilancio del raid tentato la notte del 10 giugno scorso a Guspini da tre ragazzi, due maschi e una femmina. I tre erano stati intercettati poco dopo dai carabinieri avvisati tempestivamente da un passante. Poco dopo, all’incrocio fra via Roma e via Mazzini, i militari avevano fermato una Fiat 500x bianca. Ora per i tre ragazzi che si trovavano a bordo (Riccardo Mallei, 24 anni, Fabio Cherchi, 27, e Alessia Farci, 26, i primi due di Cagliari e la terza di Selargius, tutti disoccupati), arriva la denuncia. Le accuse sono di furto e tentato furto.

I testimoni

Decisivo il contributo di due cittadini: uno aveva assistito al furto in via Mazzini, segnalandolo al 112. Poco dopo un testimone del tentato furto ai danni del bar di Matteo Podda aveva fatto una segnalazione alle due pattuglie del comando dei Carabinieri di Villacidro, giunte sul posto in tempo per intercettare la Fiat 500x bianca.

Il gestore del bar Podda ha riscontrato «la rottura della vetrata della porta d'ingresso, il cui fragore ha causato la fuga dei ladri». Non solo: il forte rumore – fanno notare dal comando provinciale dei carabinieri – a quell’ora di notte ha attirato in via Roma anche diversi cittadini allarmati, spingendo così gli autori del tentato furto ad andarsene in fretta, a mani vuote. «All'interno del locale – prosegue il gestore – non è stato toccato niente. Abbiamo fatto sostituire la vetrata il giorno dopo, e denunciato il fatto ai carabinieri».

Le telecamere

La refurtiva recuperata a seguito della perquisizione in caserma dei tre ammonta a 300 euro, compreso un bussolotto contenente monete: tutto sottratto dalla farmacia, e tutto conservato nella borsetta della ragazza. All'interno dell'auto erano stati rinvenuti denaro, un cappello nero e una felpa blu con cappuccio: gli stessi indumenti indossati dagli autori del colpo. Grazie alle immagini filmate dalle telecamere in funzione negli isolati vicini (quella della farmacia non è abilitata alle riprese notturne) è stato possibile ai militari attribuire la responsabilità dei due blitz ai tre ragazzi bloccati nell'auto intercettata quella notte. I due cagliaritani e la giovane di Selargius sono chiamati adesso a risponderne.

