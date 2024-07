Assalti ai portavalori: «Criminali addestrati, chiederemo rinforzi» 

«Sia chiaro: non sono rapine qualunque». Giuseppe De Matteis, prefetto di Cagliari, lo dice appena prima di mezzogiorno, quando la Conferenza regionale sulle autorità di pubblica sicurezza – da lui convocata – sta per cominciare. I suoi parigrado sono arrivati da Sassari, Oristano e Nuoro. All’ordine del giorno un unico punto: gli assalti a portavalori e istituti di vigilanza. «Cinque colpi negli ultimi anni», culminati il 28 giugno con il furto del caveau alla Mondialpol di Sassari, un bottino, ora ufficiale, da dodici milioni di euro.

L’appuntamento

In prefettura non mancano nemmeno i quattro questori dell’Isola. Al completo pure i vertici provinciali e regionali di carabinieri e Guardia di finanza. Un tavolo da ventitré, inclusi i pezzi da novanta della magistratura isolana. Con Rodolfo Sabelli, capo della Dda; Luigi Patronaggio, procuratore generale di Cagliari; Paolo Francesco Piras, procuratore facente funzioni a Sassari. La solennità del vertice non la fanno solo i partecipanti, ma anche la preoccupazione per quei «criminali addestrati» che alla Mondialpol «hanno agito con estrema efferatezza dimostrando profonda indifferenza rispetto ai danni che potevano causare, tanto alle forze dell'ordine quanto ai cittadini».

Le richieste

La conferenza di Cagliari ha deciso una linea comune: «Abbiamo paura che questo tipo di reati possa ripetersi, per cui abbiamo una serie di proposte da inviare al Governo per modificare sia l'assetto strutturale delle forze di polizia presenti in Sardegna, sia il modo in cui intervengono». A Roma saranno chiesti non solo rinforzi, «sul campo e per le indagini», ma anche «la possibilità di intervento al di fuori dei limiti territoriali, quando capitano episodi come questi», continua il prefetto riferendosi agli assalti armati. De Matteis ricorda che «i criminali agiscono dove ci sono meno controlli», infatti «non a Cagliari», e «sono attrezzati e addestrati per sparare da seicento metri con i kalashnikov, mentre le armi in dotazione alle nostre forze di polizia non vanno oltre i centocinquanta metri».

Situazione attuale

Insomma, è impari la lotta tra legalità e malavita, ciò che richiederà un ragionamento anche «sull’equipaggiamento» dei militari, «visto che quello attuale vale per prevenire le rapine ordinarie, non le straordinarie. Ma non sono invincibili – ha concordato la conferenza -. Stiamo lavorando anche sulla modifica di alcune disposizioni normative per consentire in questi casi l'intervento della Dda». Nell’attesa, lo Stato fronteggia per via giudiziaria gli assalti armati, che paiono avere una matrice comune. «Il nucleo è sempre quello», chiarisce il prefetto. Intanto sul colpo alla Mondialpol, «la Procura di Sassari sta procedendo sia per la rapina aggravata dall'uso di armi automatiche che per tentato omicidio», conferma Piras.

I procuratori

Proprio sul fronte delle indagini, Patronaggio parla di «una o più bande collegate tra loro che agiscono con strumenti micidiali e usano armi militari, per cui dobbiamo alzare il livello delle investigazioni e mettere in campo le migliori forze: le parole d’ordine sono sinergia e coordinamento». È stato Patronaggio a rendere ufficiale il bottino alla Mondialpol, 12 milioni che «adesso devono essere riciclati e come diceva Giovanni Falcone, segui i soldi e trovi gli autori del reato». Sabelli ha sottolineato che «indagini e processi penali sono l’altra faccia della sicurezza, perché aiutano a indirizzarla e a fare prevenzione. Gli assalti a portavalori e istituti di vigilanza – ha chiarito il procuratore del tribunale di Cagliari – non sono un fenomeno nuovo. Ci sono stati anche in passato. Ci sono state indagini, le responsabilità sono state accertate e i criminali condannati. A partire da questo lavoro siamo stati in grado di accertare rapine che dovevano essere fatte».

La certezza

Di sicuro, la Conferenza non chiederà l’arrivo dell’esercito. «Ogni volta che lo si invoca, si esterna una volontà di non affrontare il problema – replica De Matteis a domanda precisa -. Bisogna invece fare in modo che pure nel Nord Sardegna siano operative le unità di pronto intervento che ci sono a Cagliari, essendo capoluogo di regione». Il prefetto fa notare infine «la copertura» che i criminali ottengono in Sardegna, per via «dell’omertà che resiste».

