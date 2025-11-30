Assalti ai caveau, regia in Gallura  

Olbia e la Gallura di nuovo quartier generale degli assalti a caveau e portavalori. Lo scenario, stando a indiscrezioni, riguarda diverse importanti indagini iniziate lo scorso anno dopo le rapine messe a segno sulla 131, all’altezza di Siligo (quattro guardie giurate ferite) e nella sede Mondialpol di Sassari. Ci sarebbero anche altri filoni investigativi che partono dalla Penisola e passano tutti da Olbia. Il Nord Est dell’Isola, secondo la ricostruzione degli investigatori della Polizia di Stato (al lavoro ci sono anche gli specialisti del Servizio centrale operativo) sarebbe una sorta di retrovia per le operazioni “paramilitari” condotte in almeno due occasioni nel 2024.

Due bande diverse

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari (insieme ad altre Dda), avrebbero escluso collegamenti tra i colpi di gennaio e giugno dello scorso anno con l’assalto della Variante Aurelia (28 marzo 2025, 11 arresti per rapina pluriaggravata e altri reati). Gli assalti del 2024 in Sardegna (impressionante quello di Caniga al caveau della Mondialpol) sarebbero stati messi a segno da una banda diversa da quella che ha operato in Toscana, facendo saltare in aria i portavalori della Battistolli. I rapinatori, dunque, fanno parte di gruppi distinti e l’organizzazione attiva in Sardegna sarebbe ancora pienamente operativa.

Olbia e hinterland

Le indagini della Questura di Sassari sarebbero approdate in Gallura quasi subito, si parla degli spostamenti di un escavatore da Bassacutena a Olbia e poi dalla Gallura a Sassari. Questo elemento iniziale ha consentito di tracciare il mezzo pesante usato per l’assalto. Ma ci sarebbe altro. Non si esclude che soggetti con ruoli di rilievo nel colpo abbiano operato, nella fase preparatoria, in una zona a cavallo dei territori di Olbia e Padru. Le attività sarebbero quelle logistiche e di simulazione degli assalti (in aperta campagna). Indagini sarebbero state condotte anche nella zona di San Teodoro.

Una costante

Olbia e personaggi galluresi compaiono negli atti dell’Operazione Maddalena, approdata nei giorni scorsi alle pesantissime richieste di pena della pm Rossana Allieri (a partire dai 24 anni di carcere chiesti a Tempio per l’allevatore di Loculi, Giovanni Mercurio). L’asse Gallura Corsica è un elemento investigativo costante, anche per lo spostamento del bottino delle rapine (nel caso di Caniga, almeno 12 milioni di euro).

