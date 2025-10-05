Assalta la tabaccheria: arrestato 

Uno, forse due rapinatori in fuga. L’altro in manette dopo un’operazione che ha portato i carabinieri della stazione di Bitti e della compagnia di Orune a smascherano i banditi che sabato sera hanno dato l’assalto a una tabaccheria al centro del paese. Uno di loro, Simone Deiana, operaio incensurato, è finito in manette. Un altro è in fuga. I militari dell’Arma stanno cercando di accertare se con loro ci fosse un complice. Nel frattempo avrebbero già recuperato il bottino(poche migliaia di euro) e sequestrato anche parte del kit dei fuorilegge.

L’irruzione

La rapina è stata messa in atto all’orario di chiusura. I malviventi, armi in pugno, sono entrati nella tabaccheria di via Raffaellol. Hanno minacciato la proprietaria, Maria Caterina Goddi, 50 anni, e si sono fatti consegnare l’incasso della giornata. Sembra un’ingente somma. Quindi sono fuggiti. Per circostanze ancora da chiarire e che probabilmente saranno rese note nelle prossime ore i carabinieri si sono messi subito sulle tracce del commando.

L’arresto

Le indagini hanno avuto una svolta immediata grazie anche all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza installati nelle vicinanze. Per gli investigatori non sarebbe stato difficile dunque risalire ai fuorilegge. Uno è già stato fermato, si cercano i suoi complici, che peraltro avrebbero già un volto e un nome. Uno, in particolare, sarebbe già noto alle forze dell’ordine. Il cercvhio attorno a loro si stringe. Nella tarda serata di ieri - ma il riserbo che circonda l’inchiesta non permette di appurarlo con certezza - potrebbero essere scattati altri arresti.

Solidarietà

Intanto la vittima della rapina ha ricevuto numerosi attestati di solidarietà da parte di numerosi compaesani. Della Orune più autentica e sana.

