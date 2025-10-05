VaiOnline
Orune.
06 ottobre 2025 alle 00:50

Assalta la tabaccheria: arrestato 

I complici in fuga: recuperati dai carabinieri bottino e kit dei rapinatori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Uno, forse due rapinatori in fuga. L’altro in manette dopo un’operazione che ha portato i carabinieri della stazione di Bitti e della compagnia di Orune a smascherano i banditi che sabato sera hanno dato l’assalto a una tabaccheria al centro del paese. Uno di loro, Simone Deiana, operaio incensurato, è finito in manette. Un altro è in fuga. I militari dell’Arma stanno cercando di accertare se con loro ci fosse un complice. Nel frattempo avrebbero già recuperato il bottino(poche migliaia di euro) e sequestrato anche parte del kit dei fuorilegge.

L’irruzione

La rapina è stata messa in atto all’orario di chiusura. I malviventi, armi in pugno, sono entrati nella tabaccheria di via Raffaellol. Hanno minacciato la proprietaria, Maria Caterina Goddi, 50 anni, e si sono fatti consegnare l’incasso della giornata. Sembra un’ingente somma. Quindi sono fuggiti. Per circostanze ancora da chiarire e che probabilmente saranno rese note nelle prossime ore i carabinieri si sono messi subito sulle tracce del commando.

L’arresto

Le indagini hanno avuto una svolta immediata grazie anche all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza installati nelle vicinanze. Per gli investigatori non sarebbe stato difficile dunque risalire ai fuorilegge. Uno è già stato fermato, si cercano i suoi complici, che peraltro avrebbero già un volto e un nome. Uno, in particolare, sarebbe già noto alle forze dell’ordine. Il cercvhio attorno a loro si stringe. Nella tarda serata di ieri - ma il riserbo che circonda l’inchiesta non permette di appurarlo con certezza - potrebbero essere scattati altri arresti.

Solidarietà

Intanto la vittima della rapina ha ricevuto numerosi attestati di solidarietà da parte di numerosi compaesani. Della Orune più autentica e sana.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Trump ad Hamas: «Pace subito» Ma apre a modifiche al piano

Netanyahu rilancia: «Senza la liberazione di ostaggi non si va avanti» 
Cronaca

Addio all’ex sindaco e preside dei licei sempre in prima linea

Oristano e Burgos sotto choc: malore fatale per Pino Tilocca 
Valeria Pinna
Regione

L’operazione rimpasto prende forma

Le ipotesi per gli M5S: Manca alla Sanità e Ciusa al Lavoro 
Roberto Murgia
Regionali

Calabria, FdI cerca lo sprint per superare il nodo Campania

Affluenza in calo, si vota anche oggi Napoli, alt di FI al meloniano Cirielli 