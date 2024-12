Assad: «Costretto dagli alleati del Cremlino a fuggire a Mosca» 

Mosca. Mai pensato alle dimissioni o alla fuga. Parola del redivivo ex dittatore siriano Bashar al Assad, che di fatto sostiene di essere stato invece costretto ad abbandonare in fretta e furia il suo Paese dal suo storico alleato-protettore, il Cremlino. Nel primo messaggio pubblico dopo il defenestramento del regime, l’ex Leone di Damasco afferma che la Siria è ormai «in mano ai terroristi», mentre le cancellerie di mezzo mondo si stanno organizzando per prendere contatto con i nuovi padroni del Paese, i ribelli vincitori. A cominciare dall’Unione europea che ha annunciato una missione dei suoi diplomatici. «Quando lo Stato cade nelle mani del terrorismo e si perde la capacità di dare un contributo significativo, qualsiasi posizione diventa priva di scopo», ha affermato al Assad in un messaggio sul canale Telegram in cui sostiene tuttavia che è stata Mosca a richiedere per lui «una evacuazione immediata in Russia, la sera di domenica 8 dicembre», dopo che si era trasferito a Latakia, dove la Russia gestisce una base aerea. «La mia partenza dalla Siria non era pianificata», precisa ancora l’ex presidente da Mosca, dove si è rifugiato e, secondo diverse fonti, può contate su 250 milioni di dollari.

Secondo il Financial Times, l’ex leader siriano tra il 2018 e il 2019 avrebbe infatti con preveggenza spedito in Russia quasi due tonnellate di banconote da 100 dollari e 500 euro. E a proposito di dollari, paradossalmente, dopo la caduta del regime la lira siriana ha guadagnato valore sul biglietto verde: alla vigilia della caduta di Damasco nelle mani degli islamisti di Hayat Tahrir al-Sham, il cambio al mercato nero era di 30.000 lire per dollaro, mentre nelle ultime ore la valuta Usa veniva scambiata a 10.000 o 12.000 lire.

