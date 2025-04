Asportato un carcinoma ovarico di 9 chili a una 81enne  

Un carcinoma ovarico di 9 chili è stato asportato nella Struttura di ginecologia e ginecologia oncologica del Brotzu, guidata da Antonio Macciò, a una paziente di 81 anni.

Il complesso intervento di è avvenuto in laparoscopia. L'operazione è stata condotta dall'equipe guidata da Macciò e grazie all'impiego della chirurgia mini-invasiva l'intervento si è concluso con successo, garantendo alla paziente una ripresa clinica rapida, pressoché priva di dolore, con pronta ripresa dell'alimentazione e previsione di dimissione in tempi brevi.

La paziente – si legge in una nota – ha collaborato attivamente all'organizzazione dell'intervento e nel post-operatorio ha mostrato sin da subito un'ottima interazione con il personale sanitario e potrà fare, molto presto, ritorno a casa. L'equipe chirurgica era composta, oltre che dal professor Macciò, dai medici Giovanni Maricosu, Valerio Vallerino ed Eugenio Pedace. Fondamentale il supporto dell'equipe anestesiologica e infermieristica, con particolare rilievo per l'infermiere strumentista, figura chiave per la buona riuscita di procedure così complesse.

Nel 2023 la Struttura di ginecologia oncologica dell’Arnas Brotzu ha trattato con successo, sempre tramite tecnica laparoscopica, ben nove tumori di grandi dimensioni. «Dati che confermano ancora una volta, come la fiducia che le pazienti sarde nutrono per l’Azienda ospedaliera Brotzu sia ben riposta», conclude la nota del Brotzu.

