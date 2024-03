Aspiranti sindaci, si fa avanti Piana: «Ci metto la faccia» 

Aggiungete un posto al tavolo, dei candidati sindaci. Tore Piana, imprenditore e sindacalista, s’inserisce nella corsa a Palazzo Ducale, proponendosi con “Sassari Unita. L’alternativa”. «In questa situazione frastagliata- annuncia l’ex consigliere regionale- ho deciso di metterci la faccia». Dove i volti dei pretendenti possibili alla carica di primo cittadino sono in ombra, ancora alle prese con accordi e sintesi d’intenti. «Ma Sassari si è stancata dei soliti giochini. Per questo scendo in campo». Con quella che definisce una “provocazione”: “E sono pronto a ritirarmi in un nanosecondo se vedrò un vero programma”. Che però manca, in assenza di proposte alla luce del sole mentre s’avvicinano le consultazioni di giugno. «Nessuno condivide, nessuno discute- attacca i partiti il presidente del Centro studi agricoli- Vorrei che ci fosse un ragionamento più complesso per la città della consueta spartizione politica».

Latita, secondo Piana, «un’idea di rilancio per Sassari che doveva essere città metropolitana e sta solo decadendo paurosamente». Ricoperta dal sudario del malato terminale, e la cui diagnosi sarebbe peggiorata con la cura Nanni Campus degli ultimi cinque anni: «Con lui abbiamo perso leadership nel territorio. Non era la persona adatta». Frecciata sibilata insieme all’altra che bolla il centrodestra sassarese come “inesistente”. Dietro di lui invece, assicura, si stanno serrando le fila di un movimento trasversale: «Stiamo lanciando una pietra in una situazione stagnante». E, per restare in tema, fa precipitare il megamasso delle primarie: «Perché non farle anche in città?» Per ora dalla palude sono emersi gli aspiranti sindaci Mariano Brianda e “il più amato dai social” Giuseppe Palopoli. «Siamo a questo livello?», si domanda in merito Piana che, per salvare Sassari, ha deciso di entrare in lizza. E nessuno potrà dire di non averlo visto arrivare.

