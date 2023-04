Aspiranti pornodivi: «Nudi al provino con tanta curiosità» 

Dunque, tornando all’aria che tira: i casting della casa di produzione Spicy Lab, ovvero di Mary Rider e Capitano Eric – 44 anni lei, 45 lui, da 20 marito e moglie, attori, registi, produttori e sceneggiatori di film per adulti con base a Torino – stentano a decollare. Alle 23 di venerdì (ora d’inizio presunta) il viavai tra le auto in sosta è quello di coppie e famiglie che escono soddisfatte dalla pizzeria accanto al night. Nessun sogno proibito da inseguire, non davanti a un obiettivo. Persino gli organizzatori arrivano solo poco prima della mezzanotte, stipati in un’utilitaria insieme alle ragazze destinate ai pali del Patatina discoclub, locale che ha promosso l’iniziativa. Solo quando Mary Rider si presenta stretta in un minitubino rosa confetto con piume fucsia che si agitano su una scollatura generosa, qualcuno rompe il ghiaccio. D’altronde per essere qui ha affrontato un’ora d’auto sulla Statale. «Vivo a Carbonia e quando ho saputo dei casting ho pensato “Perché no?”». L’aspirante divo dell’hard si chiama Eros, fa l’elettrotecnico, ha 37 anni, la testa lucida che brilla sotto le stelle e si stringe nel giubbetto d’acetato blu troppo leggero per questa notte umida. «Sono molto curioso sessualmente», assicura mentre pensa a un nome d’arte che possa accompagnare l’intervista e la sua carriera futura.

Sanluri. Si fanno desiderare, cercano coraggio in una birra e non disperano se non va come avevano sperato. Una cosa è certa: gli aspiranti pornoattori made in Sardinia scelgono un profilo basso. Arrivano alla spicciolata, nell’oscurità del parcheggio del brico in via Zurru a Sanluri. Passo lento e sguardo indifferente, si avvicinano al “Camper dell’amore” come dovessero pagare una bolletta alle Poste e non chiedono nulla, nessuno azzarda una domanda, stanno in piedi, fumano una sigaretta e provano a capire che aria tira. Che poi, il “Camper dell’amore” è un Hymer bianco lungo al massimo sei metri, con le tende tirate su tutti i vetri e due telecamere accese per registrare i colloqui delle future pornostar.

Inviata

La selezione

I curiosi

Intanto Mary (al secolo Maria Giovanna Ferrante, giornalista con laurea e master) spiega a due allevatori di Morgongiori che dentro il camper non si gira nessuna scena di sesso: «Facciamo solo un colloquio per capire se c’è l’attitudine giusta e i requisiti fisici necessari, ma non si fa nulla perché in Italia è proibito fare questo tipo di selezioni in un luogo pubblico. E poi, se si girasse una scena di sesso tutti verrebbero solo per stare con la pornostar. Però ci si spoglia, questo sì». Comunque i due allevatori sono qui solo per bere qualcosa e di provini non vogliono neppure sentir parlare, nonostante «la signora sia piacente». Eros nel frattempo non s’è fatto venire in mente nessun nome, ma quando manca un quarto d’ora all’una del mattino sale sul camper. Ne esce sette minuti dopo. Com’è andata? «Mi sono fatto prendere dalla timidezza», dice mentre si dirige svelto alla macchina. «Voleva fare il provino con una maschera sul viso e non va bene», soffia Mary Rider a un metro da lui. Intanto uno spilungone cagliaritano sulla trentina si è messo in attesa, ascolta sornione, ma quando capisce che c’è un questionario da compilare e una liberatoria per il video da firmare, si allontana con nonchalance senza salutare nessuno.

I controlli

Poco male, dalla Marmilla arrivano Marco, 39enne operaio di Setzu, e Matteo Paulis, autista 22enne di Barumini, che, però, è qui solo per bere qualcosa, scattare una foto-ricordo con la diva del porno e nulla di più. L’amico invece allarga le spalle sicuro e fa strada a Mary sul predellino della roulotte. Trascorrono circa 15 minuti, dal camper non filtra neppure un fiato, ma quando la porticina si riapre lui esce da solo e spiega ai presenti: «Non avevo documenti e non ho potuto fare nulla. Entriamo a bere qualcosa al bar». La selezione viene interrotta per circa due ore perché i carabinieri, dopo aver fatto un giro di controllo nel parcheggio deserto intorno alle 23,15, pare siano tornati nel cuore della notte. «Sono dentro in borghese, stanno verificando i documenti, eppure è tutto in regola. Una cosa incredibile, fanno sempre così», denuncia spazientito Mimmo Pavese, ex portalettere 52enne della provincia di Taranto folgorato sulla via del porno ormai 13 anni fa grazie a un incontro con Milly d’Abbraccio: da allora fa il manager di starlette a luci rosse e la sua punta di diamante è Amandha Fox, madrina della serata.

I requisiti

La notte prosegue così, tra un gin tonic, due chiacchiere accovacciati sul muretto accanto al camper e – solo dopo le 3, visti i controlli delle forze dell’ordine – qualche provino. In totale sono stati visionati cinque aspiranti pornoattori, quattro uomini e una donna. Solo gli ultimi due hanno lasciato il segno e potrebbero essere convocati per un colloquio più approfondito a Torino, i loro nomi in codice sono Dorian Grey e Crystal. «Lui aveva buone doti interpretative, gli abbiamo fatto recitare alcune battute, mentre lei sembrava più curiosa che altro, ma potrebbe trovare la giusta motivazione», si augura Mary Rider. «Essere attore porno è un po’ il sogno di tanti ragazzi – racconta Capitano Eric – solo che si ha un’idea particolare. È un lavoro complicato, noi cerchiamo di capire se c’è la voglia di entrare in questo mondo e se ci sono le caratteristiche giuste: capacità di recitazione, improvvisazione e prontezza a fare quello che è necessario». In cima alla lista di cose necessarie, c’è la disponibilità a viaggiare per raggiungere i set all’estero, quelli più redditizi. «È vero, per guadagnare di più, parliamo di 10mila euro al mese, serve muoversi tanto, noi giriamo molto a Praga – aggiunge Mary Rider –. Questa è la prima volta che facciamo provini in tour e abbiamo iniziato dalla Sardegna». Un set nell’Isola? «Nulla è impossibile, se trovassimo dieci bravi pornoattori sardi per fare un film, sarebbe più conveniente spostare la produzione qui».

