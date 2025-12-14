Aspiranti barracelli in fila per un posto: il Comune li accoglie 

Fare il barracello piace. Decine le richieste protocollate per arruolarsi nella compagnia barracellare di Tortolì guidata dal capitano Maurizio Lorrai. Qualche passo indietro nell’organico ha riaperto i termini delle candidature, che sono state numerose e ben oltre le più rosee aspettative.

L’organismo di polizia rurale, costituito per la prima volta nella cittadina lo scorso anno per volontà dell’amministrazione comunale, opera sul territorio con turni definiti supportando l’attività delle forze consolidate nelle attività dell’antincendio e nella lotta all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, oltre a prestare collaborazione in occasione delle manifestazioni. Ma le recenti dimissioni di cinque agenti, alcuni per ragioni di opportunità, altri per impegni sopraggiunti e inderogabili, hanno fatto emergere criticità nel garantire la copertura dei servizi che richiedono più di due persone contemporaneamente, anche in virtù dell’aumento degli eventi che necessitano di supporto della compagnia.

Il comando della compagnia ha manifestato la necessità di avere nuovi agenti in servizio entro l’inizio della prossima stagione estiva e siccome la procedura per l’arruolamento non è rapidissima, con i vari passaggi autorizzativi che richiedono i nulla osta di istituzioni superiori, il comandante Lorrai ha chiesto e ottenuto di poter aprire una finestra con cui reclutare nuove figure da inserire nella compagnia.

RIPRODUZIONE RISERVATA