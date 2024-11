«Aspettiamo il pagamento degli indennizzi» 

Buone notizie circolano tra i pescatori del Sulcis per l’annunciato, imminente, pagamento degli indennizzi per le servitù militari. Da Calasetta a Teulada, passando per Sant’Antioco e San Giovanni Suergiu, la voce si è diffusa ieri mattina a seguito di alcune telefonate dal tono rassicurante che hanno generato il tam tam da un paese all’altro della costa sulcitana. «Siamo fiduciosi - ha detto Sandro Uccheddu, rappresentante dei pescatori di Sant’Anna Arresi - perché abbiamo avuto ampie rassicurazioni rispetto alla chiusura delle verifiche dei documenti in possesso del comando militare che porta avanti le procedure e poi, si passerà al tanto auspicato momento decisivo, quello dell’accreditamento dei soldi che la categoria aspetta da tempo. È questione di giorni ormai, al massimo una o due settimane, poi potremo vedere concretizzata la risposta ai tanti sacrifici che dobbiamo fare, soprattutto noi di Sant’Anna Arresi e i colleghi di Teulada, quando vengono chiusi gli spazi del mare antistante i due comuni che ci impediscono totalmente di poter lavorare».

Più cauti i pescatori di Sant’Antioco dove per poter brindare al risultato si aspetta l’effettivo accreditamento degli indennizzi. «Che è questione di poco tempo ce lo ripetono in continuazione - ha detto Enrico Marangoni - non vorrei che si trattasse dell’ennesima modalità per mantenerci calmi. Mi augurò altresì che questa volta ci sia un’erogazione contestuale per tutti, senza nessuna discriminazione. Chiusa questa partita ritorneremo sulla richiesta che avevamo fatto di rivedere il protocollo per allargare la fascia della specificità anche alle altre marinerie del territorio».