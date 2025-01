«Aspettiamo da 15 anni le opere di urbanizzazione» 

Da dodici anni attende che il Comune esegua le opere di urbanizzazione nella strada dove ha costruito la sua casa ma la soluzione sembra ancora lontana. Vico ottavo Is Prunixeddas, già oggetto di una protesta delle altre undici famiglie residenti, è ricoperto di fango e costellato di buche profonde che rendono difficile anche il passaggio delle auto. La vicenda ha origine nel 2010, anno in cui il 55enne Paride Foddis aveva stipulato una convenzione con il Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione: «Abbiamo fin da subito ceduto, a titolo gratuito, un totale di 416 metri quadri di area necessaria alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - racconta - Poi abbiamo speso 1500 euro per la registrazione e trascrizione della convenzione, eseguito i pagamenti di tutti gli oneri di urbanizzazione, per un totale di oltre 25mila euro, infine i costi di costruzione, per un importo di quasi 3.400 euro. Secondo gli accordi, il Comune avrebbe dovuto provvedere entro il ottobre 2013, alla realizzazione di asfalto, cordonata stradale, marciapiedi, segnaletica verticale e orizzontale, parcheggi e spazi pubblici attrezzati. « A tutt’oggi niente è stato fatto - afferma Foddis - In questi anni, abbiamo cercato dapprima in maniera bonaria, poi con formali richieste, di sollecitare la realizzazione degli interventi, chiedendo infine la restituzione degli oneri versati». Dopo le iniziali rassicurazioni e le varie diffide presentate da Foddis, in vico Is Prunixeddas si attendono ancora le opere di urbanizzazione.

