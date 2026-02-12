«Aspettiamo che nostro figlio torni a casa» 

Il primo pacco spedito dall’ambasciata ucraina è arrivato ad agosto, all’interno il vestiario mimetico marchiato “Vespa” - con gli immancabili Quattro Mori - compresi i calzini ancora sporchi di terra. Poche settimane fa la consegna del telefonino, con immagini che raccontano gli ultimi scorci di vita felice lontano da casa.

«Non ci arrendiamo e continuiamo a sperare sia vivo», ripetono dalla loro casa di Selargius Vincenza Perez e Stefano Mameli, genitori di Manuel, il 25enne di cui non si hanno più notizie da nove mesi. Tecnicamente “disperso in azione” dopo un attacco russo mentre era in missione sul fronte ucraino. Una vita in stand-by raccontata da mamma Vincenza nel libro - “Manuel, il coraggio di una scelta” - che presenterà oggi insieme al marito a Si ‘e Boi: «Scrivere questo libro è stato come tenergli ancora la mano», racconta commossa.

L’attesa infinita

Nessuna certezza, nessun corpo. Un limbo fatto di silenzi e speranza. «La nostra situazione penso sia la peggiore: in questi mesi ho conosciuto altre mamme di ragazzi dispersi mentre erano in missione in Ucraina, una in particolare ha la certezza che il figlio è morto, c’è un corpo e sa di poterlo piangere, io invece non so cos’è successo. Sino a quando non mi diranno che è stato recuperato senza vita, io continuerò a immaginarlo lì che aiuta gli altri». Un pensiero che tiene accesa l’attesa di un ritorno. «Sarebbe un miracolo, ma noi ci speriamo sino all’ultimo».

Accendere il cellulare del figlio è stato il momento più difficile. «Avevo il terrore di trovare odio e violenza. Invece no: ho scoperto che Manuel si era avvicinato alla fede, pregava, viveva tutto con coraggio e serenità. E in mezzo a quell’inferno scriveva di aver trovato il paradiso. Aveva una fidanzata ucraina, era innamorato e appena finita la missione l’avrebbe sposata». Ricordi che affiorano mentre nel telefonino scorre le foto e i video che ormai conosce a memoria.

Il libro

Oggi la presentazione del libro nella sala polifunzionale di Si ‘e Boi, alle 18. La firma è di mamma Vincenza, anche se le circa cento pagine sono scritte a quattro mani con il marito Stefano «per raccontare la verità, per far conoscere chi era davvero Manuel, non un mercenario, ma un giovane uomo coraggioso e dal cuore grande. Merita di essere ricordato per la sua umanità, non per la sua scelta». Fra un mese il ragazzo avrebbe compiuto 26 anni: «Avrà la sua festa di compleanno, come se fosse qui con noi». E l’idea di fondare un’associazione «per portare avanti gli ideali di nostro figlio. A maggio andremo in piazza Majdan a Kiev per deporre un fiore in memoria dei caduti».

