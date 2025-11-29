«Aspetteremo il Capodanno con Ghali» 

Lo stadio di Santa Lucia, all’ingresso di Assemini accoglierà il concertone di pre-capodanno con un super ospite, il rapper Ghali. Lo stesso stadio che, negli anni Ottanta, aveva ospitato un allora giovanissimo Vasco Rossi.

La notizia è arrivata dal sindaco Mario Puddu attraverso i social. Un nome amato dalle giovanissime generazioni “Z” e “Alpha”, ma non disdegnato neppure dai più attempati Millennials: sarà la volta buona che, come dice un’iconica frase del testo “I love you”, «Ghali, libera tutti» gli asseminesi?

L’annuncio «Ghali: è questo il nome tanto atteso per “Aspettiamo Capodanno ad Assemini”, previsto per il 28 dicembre». È bastata la frase di Puddu, condivisa da centinaia di persone, a far battere i cuori dei fans dell’artista milanese. Cinquemila i posti disponibili, a titolo gratuito, occorrerà prenotarsi su Eventbrite, in base a un protocollo che verrà pubblicato nei prossimi giorni sui canali social del Comune di Assemini.

Le reazioni

La notizia non convince troppo l’opposizione in Consiglio già indisposta dal fatto che Puddu non abbia reso partecipo l’assemblea riunita sino a due ore prima la pubblicazione del post su Facebook: «Come lo scorso anno - ha commentato il consigliere Diego Corrias - che una spesa così impegnativa debba essere commisurata all’impatto che dovrebbe generare sulle attività produttive. La ratio del bando regionale è che l’evento faccia da attrattore turistico alimentando l’economia locale e le ricadute positive sul territorio». Ciò detto, Corrias si è detto contento per un appuntamento che «animerà la città», accogliendo positivamente la scelta di farlo in un luogo chiuso: «Questo consentirà di contingentare gli ingressi favorendo, in fase di prenotazione, coloro che fanno acquisti ad Assemini. Lo proporrò in Commissione Attività produttive e sviluppo economico».

Il programma

Intanto alcuni dettagli sono già trapelati: apertura cancelli alle 20.30. La serata verrà aperta dal Dj set di “B-Miken” fino alle 21.30, a cui faranno seguito il live di “Sgribaz” fino alle 22.15 e il Dj set, nuovamente, di B-Miken fino alle 23, orario in cui è prevista l’uscita della star della serata per il suo “showcase” di una durata che oscillerà tra i 30 e i 45 minuti. Dopo mezzanotte? Il Dj set di “Lucente” accompagnerà i presenti fino all’una con le hit degli anni Duemila.

