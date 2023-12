Aspettando Zucchero OIbia lancia l’idea: «Regia unica nel 2025» 

Guarda al futuro il Capodanno vista mare di Olbia e brinda a un ambizioso desiderio per quello che verrà. Ad alzare i calici per salutare il 2024, sul palco del Molo Brin, Salmo a fare gli onori di casa e l'ospite di fama internazionale, Zucchero Sugar Fornaciari, direttamente dai nove show del suo tour americano. Il countdown non è ancora cominciato ma il grande evento è già stato immortalato e l’amministrazione comunale pensa al prossimo. In città, circolano (e possono essere ritirate all'Ufficio turistico del Comune) le cartoline da collezione del Capodanno di Olbia: il manifesto ufficiale in formato mini della notte più lunga dell'anno a Olbia che ritrae Zucchero Fornaciari alla chitarra, “sotto una tendina di stelle”.

Per l'assessore al Turismo e ai grandi eventi, Marco Balata, «è un evento che ha un enorme ritorno di immagine per Olbia, oltre che economico per le attività ricettive e di ristorazione». E non solo il Capodanno della sua città: «Tutti i maggiori centri dell'isola hanno puntato su grandi nomi della musica italiana, da Alghero a Cagliari passando per Castelsardo, con importanti investimenti sostenuti anche dai finanziamenti regionali, che portano la Sardegna a stare sotto i riflettori, e non solo per una notte, e a essere attrattiva per la sua offerta musicale di ampio respiro». Non basta, punta più in alto, l'assessore, e svela un sogno nel cassetto e lancia la sfida al prossimo assessore regionale al Turismo: «Per il 2025, sogno e propongo un Capodanno a regia unica, con tutte le più importanti piazze dell'isola collegate in diretta televisiva sulle reti nazionali».

Aerei e hotel

Per quest'anno, fa i conti con la penuria di collegamenti aerei dalla Penisola che, dice Balata, «penalizza il movimento nell'isola altrimenti sicuramente raggiunta per l'occasione». Gli spostamenti da un palco a un altro di San Silvestro sono (quasi) tutti interni: alcune amministrazioni comunali dei paesi limitrofi hanno organizzato un servizio di bus navetta, andata e ritorno per il Capodanno in sicurezza, e sui social piovono post per reclutare compagni di viaggio con cui condividere la macchina e la strada per i festeggiamenti. I diciotto hotel (su trenta presenti nel centro urbano) aperti anche d'inverno in città vanno verso il tutto esaurito e qualche albergo delle cittadine più distanti, per esempio a Orosei, offre un pacchetto che include apericena, trasferimento al Molo brin con bus privato, pernotto e light lunch. In attesa di sentire live il bluesman italiano, è on line il clip promozionale del concerto a Olbia che suona Diavolo in me, brano con cui Zucchero ha duettato con Salmo. E sulla pagina ufficiale del cantante emiliano, da ieri, tra le date dei suoi tour, è comparsa quella a Olbia marittima.

