Aspettando Zappa, Luvumbo e Coman 

Fiato sospeso per Zappa, Luvumbo e Coman, costantemente sotto osservazione. Stanno già provando ad alzare il ritmo pur svolgendo un lavoro specifico, in parte si sono allenati con il gruppo e aspettano soltanto il via libera dallo staff medico per accelerare. Sono ore decisive, dunque, per i tre giocatori del Cagliari, tutti assenti all’Olimpico ma sulla via del recupero ormai. La sosta ha permesso loro di non forzare e lo step definitivo potrebbe arrivare da un giorno all’altro (chi prima, chi dopo). Niente Monza, invece, per Obert che rischia di saltare anche lo scontro diretto successivo con l’Empoli. Tradito dalla coscia sinistra in Nazionale, lo slovacco si è limitato anche ieri a un allenamento personalizzato e così farà, presumibilmente, sino a sabato. Poi si vedrà.

Incognita Mina

Al “Crai Sport Center” di Assemini entra così nel vivo la settimana che porta a Cagliari-Monza. Prima di sciogliere le riserve sull’undici titolare (ma anche sul sistema di gioco), Davide Nicola aspetta di sapere chi tutto avrà a disposizione. Vuole poi capire quanta autonomia avrà Mina (una partita intera, un tempo o giusto uno spezzone finale) tra stanchezza e cambio di fuso orario, ma per questo dovrà aspettare probabilmente la rifinitura di sabato mattina. Il colombiano (in campo ieri contro il Paraguay nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali) farà rientro in Sardegna solo domani, nel primo pomeriggio nella migliore delle ipotesi (a meno di quarantott’ore, quindi, dalla gara con i brianzoli che comincerà alle 12.30). È tornato ieri, invece, il portiere Iliev, a sua volta impegnato con l’Under 21 bulgara.

Verso il sold-out

Tutti gli altri componenti della rosa godono di ottima salute e si sono allenati regolarmente ieri mattina sotto lo sguardo del presidente Giulini, compreso Prati che, smaltite le fatiche azzurre, si è rimesso al passo dei compagni e, dopo il gran gol realizzato alla Danimarca con l’Under 21, punta ora a una maglia da titolare in rossoblù per la gara di domenica (decisiva a dir poco in chiave salvezza). L’attesa è tangibile anche tra i tifosi: superata la soglia dei 16mila spettatori tra abbonati e biglietti venduti, si va pertanto verso il sold out. All’allenatore Nicola, ora, l’onere/onore di individuare il Cagliari anti-Monza ideale. Nessun rossoblù squalificato, restano in diffida Deiola, Marin, Mina e Obert.

