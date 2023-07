Aspettando un difensore e due punte Bonato si concentra anche sulle uscite  

Tempo di semina, per il ds del Cagliari Bonato. Dopo il primo raccolto (Scuffet, Sulemana, Augello, Jankto e Oristanio), ora si passa alla seconda fase del mercato. Quella che dovrà portare a disposizione di Ranieri un difensore d'esperienza e due punte, ma anche sfoltire una rosa con diversi giocatori che non rientrano più nel progetto.

Gli obiettivi

Palomino in difesa e Shomurodov in attacco. Sono queste le prime scelte di Bonato, che ora sta lavorando ai fianchi giocatori e club per accontentare il tecnico di Testaccio. Palomino, all'ultimo anno di contratto con la Dea, non fa più parte dei piani di Gasperini. Accordo raggiunto con i bergamaschi, manca ora il via libera del giocatore che, a 33 anni, vorrebbe ottimizzare al massimo quello che dovrebbe essere l'ultimo contratto della carriera. Problemi diversi con Shomurodov, che la Roma è pronta a cedere, magari in prestito con diritto di riscatto. L'ostacolo, in questo caso, è l'alto ingaggio del giocatore, di certo superiore ai nuovi parametri del club rossoblù, che chiede un sostanzioso aiuto ai Friedkin. Ma il Cagliari resta sempre su Prati, giovane play della Spal.

Le uscite

Il caos del campionato di Serie B sta congelando il mercato dei cadetti. Il Cagliari, per questo, aspetta proposte per i giocatori in uscita come Goldaniga, Capradossi e Viola, oltre al solito Pereiro. Ranieri, poi, dirà l'ultima parola sul futuro di Kourfalidis e Lella. Discorso a parte per Nandez: il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno per l’uruguaiano sembra improbabile e altrettanto improbabile, per ora, sembra anche una sua possibile partenza in questa sessione di mercato.