Aspettando l’attaccante di peso è iniziata l’era Fonseca: «Forza Milan» 

È iniziata l'era di Paulo Fonseca al Milan. L'allenatore portoghese è atterrato a Malpensa nella tarda mattinata di ieri e ha dato il via all'avventura in rossonero. Sorridente, in giacca beige e camicia a righe, ha pronunciato un «Forza Milan» come da copione. Per le dichiarazioni importanti bisognerà attendere comunque pochi giorni, perché domani è programmata la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico nella sede del club.

La sfida

Quello di ieri è stato un primo inizio, un primo approccio anche al mondo Milan con un primo sguardo al centro sportivo rossonero, insieme allo staff tecnico: Paulo Ferreira (vice e capo dei match analyst), il tattico Leal, il preparatore atletico Mourao e il preparatore dei portieri Antonio Ferreira. Poi sarà tempo di conoscere i giocatori. Il primo allenamento è previsto per domani pomeriggio dopo il raduno dei calciatori a disposizione fissato per le 11. I big arriveranno dopo gli impegni agli Europei. Ma ogni giorno sarà importante per prendere confidenza con il nuovo ambiente e iniziare a lavorare per soddisfare una piazza esigente. La Curva Sud del Milan, che secondo tradizione è sempre presente a Milanello il giorno del raduno, quest'anno diserterà. «Quest'anno, però, complice anche l'Europeo che vede impegnati i nostri calciatori più rappresentativi e che certamente rallenta alcune trattative di mercato», spiegano gli ultras, «sarà un raduno con la rosa ridotta ai minimi termini e senza nuovi acquisti da accogliere. Diamo sicuramente il nostro benvenuto a Mister Fonseca, speranzosi che il campo lo consacri come un allenatore all'altezza della storia di questa società. Avremo tempo e modo di salutare la squadra come di consuetudine, prima dell'inizio del campionato». Il calendario estivo è fitto d'impegni e c'è anche il debutto a San Siro prima dell'inizio del campionato con il Trofeo Berlusconi contro il Monza il 13 agosto. Intanto però c'è un mercato da gestire e un attaccante da regalare a Fonseca.

RIPRODUZIONE RISERVATA