Aspettando la “Primavera in giardino” 

“Primavera in Giardino” torna in grande stile e lo fa a Donigala Fenughedu sabato 11 e domenica 12; ad ospitare l’evento tra i più attesi dagli appassionati di giardinaggio è Ros’e Mari Farm& Green house.Le due giornate, a cui parteciperanno oltre 40 espositori, saranno dedicate al mondo delle piante rare e insolite e i visitatori, che arriveranno da tutta la Sardegna, potranno scoprire i segreti dedicati al giardino, all’orto e al frutteto.

La manifestazione richiama anche numerosi professionisti che progettano e governanoil verde urbano e i paesaggi, che coltivano piante e fioridestinati ad arricchire gli spazi pubblici e privati dell’I sola e tutti coloro che amano la natura e si interrogano sulla sua conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio ambientale dell’Isola.

Evento internazionale

“Per fare tutto... ci vuole un albero! Verso una nuova coesistenza tra uomini e alberi” il fil rouge di questa edizione di “ Primavera in giardino” , e sarà approfondito attraverso incontri con gli esperti in un simposio internazionale in calendario sabato 11 alle 9.30, durante il quale si terrà la lectio magistralis dell’agronomo Francesco Ferrini (Università di Firenze) a cui seguiranno gli interventi dell’architetto Luciano Pia (Torino) e della sociologa Romina Deriu (Università di Sassari). Sia sabato che domenica “Primavera in g iardino” si presenta con un fitto calendario di appuntamenti e l’intero programma si può trovare sulle pagine social @ primaveraingiardino. Tra gli incontri più importanti, domenica 12 alle 10 i visitatori avranno modo di visitare la mostra mercato con il maestro giardiniere Carlo Pagani.

Salotto verde

Nella due giorni ci sarà spazio anche al salotto verde, luogo in cui, con continuità, si svolgeranno tanti incontri e conversazioni su iniziative verdi del territorio e racconti di passioni botaniche degli amatori s ardi. A condurre questo momento sarà la giornalista Mimma Pallavicini, madrina di Primavera in Giardino. Non mancheranno mostre fotografiche e di pittura, installazioni, presentazioni di libri, laboratori per grandi e piccini per imparare tanti segreti delle piante .

Gli scatti dall’India

Due le mostre fotografiche dedicate agli alberi provenienti da Cagliari e dall’India. Domenica 12 è prevista l’esposizione di bonsai coltivati secondo un’antica tecnica giapponese, a cura del Bonsai club Sardegna.« Spero che questa manifestazione sia una vetrina per Oristano e non solo - ha spiegato Lucia Schirru, titolare di Ros’e Mari- ritengo che il nostro territorio abbia ampi spazi per poter emergere».

