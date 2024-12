Aspettando il Natale tra launeddas, un convegno e la gita  

Ad Assemini le festività natalizie si preparano con cura: non solo i tradizionali mercatini, cominciati il 13 dicembre, ma anche iniziative sociali e culturali per la comunità. Il babbo Natale asseminese infatti in collaborazione con l’Università della Terza età Aps proporrà un convegno, un’escursione e un concerto.

«È un periodo particolare in cui organizzeremo attività diverse per curare tutti gli aspetti che possono interessare sia corsisti e corsiste, ma anche l’intera comunità, promuovendo formazione, relazioni e tradizioni sarde», dice la direttrice Rosalia Carta. Domani dalle 17 presso il teatro di San Pietro si terrà un convegno sulla prevenzione delle truffe e dei reati predatori, grazie all’Associazione Sardegna Legalità. «In questo periodo – dice l’attivista Eva Simola – è importante dare strumenti per difendersi dalle truffe on line: la percentuale degli anziani sardi che ne è vittima è alta». Saranno spiegati tipologie di inganno, segnali di allarme e strategie di prevenzione. Mercoledì prevista un’escursione alle Saline “Conti Vecchi” con focus didattico sulla fotografia: «Sono uno scenario unico per gli appassionati, e per noi sarà anche l’occasione per stare insieme», dice Angelo Piu, uno dei corsisti. Chiuderà il 23 dicembre alle 18 “Sa novena de Paschixedda”, concerto con brani eseguiti con launeddas e voci in lingua sarda nella chiesa di San Pietro a cura de s’Assotziu Preghinsardu e Sonus de canna. (s. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA