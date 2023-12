Aspettando il Natale tra canti tradizionali e foto con Santa Claus 

I canti della tradizione natalizia a Sa dome’ Farra. In programma sabato alle 19 il nuovo appuntamento della rassegna “Si Ghetat custu bandu”, organizzato dalle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Capidanu, assieme a Nodas, Femminas e Boxis Campidanesa. Ad accompagnare i quartesi al giorno più bello dell’anno saranno le voci di Lavinia Viscuso e Davide Deiana.

Sempre sabato nel villaggio della Pro Loco, al parco Matteotti, arriva Babbo Natale per scattare le foto con i bambini e alle 17,30 ci sarà la parata con le mascotte. Intanto è stata spostata nella sala consiliare, sempre venerdì alle 18,30, la cerimonia di premiazione del Quartese dell’anno, dei vincitori del concorso vetrina di Natale e presepe dei rioni e la presentazione del calendario storico-artistico.In via Porcu, annullate per il maltempo le iniziative di domani, sempre sabato il CCN propone dalle 17,30 la musica della samba e della capoeira mentre in piazza XXVIII Aprile dalle 18 Enrique Kike Quintana voce e tromba con la sua band seguiti da balli di gruppo con Norma Gomez e Liliana Ramos. Continuano anche gli appuntamenti della rassegna del Comune “Natale a Quartu”: oggi alle 20,30 al teatro tenda di Molentargius arriva la Compagnia Cajka.

