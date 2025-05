Aspettando il Girotonno: cambia la viabilità nelle strade del centro 

A Carloforte entra nel vivo “Aspettando il Girotonno", con lo spettacolo di Dario Vergassola previsto per stasera. In occasione dell’evento sono previste modifiche alla viabilità. In corso Cavour e in corso Battellieri, dove si svolgerà lo spettacolo, ci sarà divieto di transito dalle 19 all’una del giorno dopo.

Il percorso alternativo per bypassare la zona vietata comprende via Pertini, via Salvo d’Acquisto, Salita rombi e via Porta Casseba. Le aree interessate saranno transennate e i varchi presidiati dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile.

Sempre oggi, in occasione di Aspettando il Girotonno in mattinata, a partire dalle 10,30 si svolgerà nei locali dell’Exme il convegno “Le tonnare patrimonio di cultura e tradizione millennaria: la candidatura Unesco” mentre dalle 13 in via Magenta appuntamento con la Tuadda, la tavolata conviviale con piatti a base di tonno.

Oggi è domani è in programma anche la rassegna “Sorsi del Sud”, il progetto di Sa Mesa Nostra con Confcommercio Sud Sardegna dedicato alla valorizzazione enologica e culturale.Lo spettacolo “Storie sconcertanti” di Dario Vergassola è oggi alle 21,30. In occasione di questo periodo di festa a Carloforte sono stati potenziati i traghetti e gli autobus Arst verso le spiagge e la zona extraurbana: cinque corse per La Caletta (e ritorno), tre corse sia per la Punta che per Capo Sandalo, e ritorno.

