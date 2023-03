Aspettando il (Charity) Goal 

Il traguardo può essere un goal. Anzi un Charity Goal, l’obiettivo solidale sotteso dal meccanismo della SoloWomenRun, la più straordinaria, partecipata e benefica delle manifestazioni sportive e sociali che si svolgano in Sardegna. Domenica (a tre giorni dall’8 marzo) saranno in dodicimila a sfilare per le strade di Cagliari con la maglietta rosa (in realtà più arancio-salmone) che certifica la foglia di unirsi, stare insieme, essere solidali per risolvere problemi che da sole sarebbe impossibile affrontare. È la magia di una gara (perché c’è anche la parte puramente agonistica, per poco meno di 200 atlete) che sfugge alle definizioni e che mancava dal 2020, quando le oltre diciassettemila iscritte dovettero chiudersi in casa per l’improvviso lockdown. I pacchi gara erano già ritirati, il tre progetti migliori furono comunque premiati. Un’edizione monca, dolorosa come quei tremendi giorni.

La settima edizione

Adesso la rinascita, affidata al responsabile tecnico delle precedenti edizioni, Andrea Culeddu, al debutto come capo organizzatore. La sua Gevensport è sostenuta dalla Cagliari Atletica Leggera e dall’Uisp Cagliari. «Abbiamo annunciato la gara a Capodanno e ci aspettavamo al massimo ottomila partecipanti. Tre settimane fa eravamo a diecimila, abbiamo deciso di allargare a dodicimila e abbiamo chiuso le iscrizioni addirittura in anticipo», spiega durante la presentazione nella Sala del Retablo, circondato da donne. Ci sono le assessore Marina Adamo (Pari opportunità) e Fioremma Landucci (Sport), la presidente della Commissione Pari opportunità, Stefania Loi, la vice presidente di Cagliari Atletica Leggera, Alexa Leinardi. E poi Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale e Pietro Casu, per l’Uisp. «Le associazioni hanno portato 8500 donne, tre di loro nel hanno radunato più di mille», prosegue Culeddu, «e per ogni iscrizione abbiamo lasciato loro una quota per fare raccolta fondi. Questa gara aiuta le associazioni. Ciò che non si spende nell’organizzazione forma il montepremi per il Charity Goal, partendo da un minimo di un euro ad atleta».

Il percorso 4,5 km parte e arriva alla Fiera e coinvolge soltanto viale Diaz, via Sonnino, via San Lucifero e viale Cimitero. Disagi minimi per il traffico. Si partirà alle 9.30 (la non competitiva) e alle 10.45 (la gara da due giri, pari a 9 km). Dieci partecipanti avranno una telecamera che trasmetterà all’arrivo le immagini su un maxi schermo, sulle note della musica e con l’animazione garantite da Radiolina.