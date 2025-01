Aspettando il Carnevale resta la casetta di Babbo Natale 

Tra poco sarà Carnevale ma molte delle luminarie di Natale sono ancora installate, così come la casetta di Babbo Natale in piazza Vittorio Emanuele L’amministrazione sta provvedendo a far rimuovere le luminarie e gli addobbi, Le Falere ha donato a Sant’Antonio l’albero che essere portato nel piazzale del santuario per il fuoco (rinviato). Il presidente del Ccn Federico Pili ha fatto sapere che la casetta di Babbo Natale è ancora in piazza per questioni logistiche e legate al maltempo. Il Ccn ha bisogno di trasportare la casetta senza smontarla. E nel frattempo, ieri sera, in prima fila il presidente stesso, ha ripulito la piazza dal fogliame e dalle frasche rimaste attorno.