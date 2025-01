Erano finanziamenti della Regione per rilanciare il business dei matrimoni cancellato dal Covid e rimasti “impigliati”: a Sanluri però il Comune ha deciso che,recuperare scontrini di pranzi di nozze e fiori dopo 4 anni sarebbe stato impossibile. L’idea ora sarebbe destinare in qualche modo i soldi alle famiglie che ne avevano diritto, magari per i figli. Ed escludendo le coppie che nel frattempo si sono sciolte.

