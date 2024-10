Aspettando i treni Arst accelera con i test 

Per rivedere i treni sulla linea Gottardo-Repubblica ci sarà ancora da aspettare. Intanto però l’Arst va avanti con le attività funzionali alla riapertura. «Lunedì prossimo verrà nuovamente messa in tensione la linea di contatto che alimenta elettricamente le vetture della metro, per consentire le prove e verifiche di norma. Un nuovo passo verso il completamento di tutti gli interventi connessi alla completa conclusione dei lavori del raddoppio della linea», spiega il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. Che aggiunge: «La procedura tecnico-amministrativa necessaria alla riapertura della tratta sino a Repubblica e alla apertura del primo tratto della nuova linea Repubblica-Matteotti – Stazione FS, limitatamente alla fermata San Saturnino, non presenta alcun ritardo attribuibile a Ansfisa», l’agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. L’organismo che fa capo al ministero dei Trasporti deve dare l’ok alle prove di collaudo. «Si tratta di procedure complesse che richiedono una successione di specifiche fasi previste dalle vigenti norme nonché la predisposizione da parte di Arst di vasta documentazione tecnica e amministrativa, in fase di implementazione alla luce dei seri danneggiamenti alla linea elettrica di contatto. La disponibilità di Ansfisa è costante e attenta e condurrà a positiva conclusione accompagnando Arst in tutte le fasi».

