Aspettando i gol di Vlahovic e Chiesa  la Juventus punta tutto sulla difesa 

Le critiche per il gioco, ma Max Allegri tira dritto per la sua strada e la Juventus a Firenze ha conquistato la terza vittoria di fila. Tutte di “corto muso”, un tris di 1-0 contro Milan e viola in trasferta e Verona in casa, con i bianconeri che ora sono l'unica vera inseguitrice della capolista Inter, distante due soli punti e prossima avversaria dopo la sosta. Prima, però, c'è la sfida col Cagliari di sabato sera, impegno che la Vecchia Signora dovrà affrontare in emergenza a centrocampo.

Guai nel mezzo

Fuori per tutta la stagione gli squalificati Pogba e Fagioli, Allegri dovrà rinunciare a Weah, messo ko da un guaio muscolare, e al francese Rabiot, squalificato per una giornata dal Giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata al Franchi. Assenza pesante, quella dell'ex Psg, visto che Rabiot è l'unico giocatore bianconero ad aver giocato tutti i 990 minuti di campionato. Per la sostituzione, Allegri da ieri, alla ripresa degli allenamenti al Training Center, pensa all'americano McKennie, fin qui utilizzato sull'esterno. L'impiego di McKennie da mezzala aprirebbe le porte all'ex genoano Cambiaso sulla fascia.

Caccia alla vetta

Problemi minimi per Allegri, che può sempre pescare anche dalla Juve NextGen. Proprio ieri, il club ha annunciato l'inserimento in prima squadra dei giovani Huijsen e Yildiz. Un percorso iniziato con l'Under 19 e che ha visto i due già esordire con la Juventus. Yildiz, classe 2005, attaccante, ha addirittura cinque presenze in campionato e ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore turca, mentre l'olandese Huijsen, difensore centrale sempre del 2005, ha conosciuto la Serie A nei 12' finali della gara vinta 1-0 contro il Milan. Una Juventus che, in questo avvio di stagione, nelle gare casalinghe è stata fermata solo dal Bologna, 1-1 alla seconda giornata. Poi, solo vittorie: 3-1 alla Lazio, 1-0 al Lecce, 2-0 nel derby col Toro e 1-0 al Verona. Aspettando i gol di Vlahovic e Chiesa, si punta sulla difesa, dove trova sempre più spazio una vecchia conoscenza del Cagliari, Rugani, titolare nelle ultime tre gare giocate e vinte senza subire reti. (al.m.)

